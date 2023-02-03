加拿大外交部召见中国驻加大使 加外长：已与布林肯就空域安全通话

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据加拿大广播公司周五报导，加拿大外交部已召见了中国驻加大使丛培武，以回应在北美空域发现的一个高空监视气球。

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加拿大外交部发言人麦克劳德(Charlotte MacLeod)周五通过声明表示：“中国驻加拿大大使被加拿大全球事务部的官员召见，我们将继续通过多种渠道向中方官员大力表达我们的立场”。据悉，加方对中国大使的召见发生在周四。

加拿大外交部长乔利（Mélanie Joly）通过推特表示：“我已与布林肯国务卿探讨了了我们空域的安全问题”。她称，“我们正在与我们的美国伙伴合作，并继续采取一切必要措施来保护加拿大的敏感信息。”

加拿大国防部（DND）在周四发表的声明中说，“一个高空监视气球被发现，北美防空司令部(NORAD)正在积极跟踪它的动向。加拿大人是安全的，加拿大正在采取措施确保其空域的安全，包括监测可能发生的第二次事件”。

声明提及：“北美防空司令部、加拿大武装部队、国防部和其他合作伙伴一直在评估局势并进行密切协调。加拿大的情报机构正在与美国伙伴合作，并继续采取一切必要措施，保护加拿大的敏感信息不受外国情报威胁。”

加拿大国防部表示：“随着局势的发展，我们与我们的美国盟友保持着频繁的联系”。美国国防部官员周五证实，美方正在跟踪在其境内移动的中国高空监视气球。加拿大官员没有说明该气球是否曾飞过加拿大领空，加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）的办公室拒绝对此发表评论。

加拿大保守党领袖普瓦列弗尔（Pierre Poilievre）周五评价称，“一个敌对的外国政府在我们的领空有一个间谍气球“，这是“令人愤怒的”。他说：“作为加拿大人，我们绝不应该容忍外国政权的间谍活动，我们应该与我们在美国的伙伴合作，让北京的政权对这种骇人的入侵行为负责。”

加拿大新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）称，他听到了中方提供的道歉，但仍有担忧。他说：“我们必须小心，确保我们保护我们的安全和国际安全。”

中国外交部在周五发表的一份声明中强调，“该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾”。

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