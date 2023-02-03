泽连斯基：理应在今年就乌克兰加入欧盟问题开始谈判

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欧盟-乌克兰基辅峰会将于2月3日举行。乌克兰总统泽连斯基在2日晚间的例行视频讲话中表示：“我认为，理应在今年就乌克兰加入欧盟的问题开始谈判”。欧盟委员会主席冯德莱恩当天率领15名欧盟专员到访基辅，并与泽连斯基等乌方官员举行会谈，宣布了新的对乌军事援助计划以及誓言将对俄罗斯采取第10轮制裁措施。

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泽连斯基在当晚的讲话中提及：“今天，在与欧盟委员会主席和欧盟专员们的谈判框架下，我们达成了非常重要的相互理解。只有一个强大的乌克兰和一个强大的欧盟能够共同保护我们珍视的生命。乌克兰在抵御俄罗斯方面需要坚定不移的全面支持。而且，我们必须通过我们的进一步融合，为我们的人民提供能量和动力，让他们不顾任何障碍和威胁而战斗。”

泽连斯基指出：“我认为，理应在今年就乌克兰加入欧盟的问题开始谈判”。他补充说：“我感谢欧盟委员会主席（冯德莱恩）夫人、她的同事和我们在欧盟的朋友，感谢他们在一体化道路上和保护我们的国家和人民方面提供的具体支持。这包括军事、财政、能源和社会支持。而这些都是我们确保我们的机构——乌克兰的机构和欧盟之间更多互动的变化。”

泽连斯基说：“明天是本周的第二个欧洲一体化日。乌克兰-欧盟峰会将举行。我们正在进行准备”。同样就乌克兰申请加入欧盟问题，冯德莱恩在与泽连斯基出席联合记者会时说：“我今天带来的第三条信息是关于乌克兰在欧盟的一体化。亲爱的弗拉基米尔（泽连斯基），你的耐力和你的人民的耐力以及你们加入欧盟的决心令人印象深刻。你们为加入欧盟的申请做了出色的准备——我从经验上知道。”

冯德莱恩说：“你们在抗击入侵的同时成为了一个（欧盟）候选国。你们继续取得令人印象深刻的进展，以达到委员会意见中的七个步骤。我很欣慰地看到，你们的反腐机构在侦查腐败案件方面保持着警惕和有效。我也赞扬你们在政治层面迅速作出反应，以确保反腐败斗争取得切实的成果，并进一步加强。”

冯德莱恩说：“当乌克兰在欧洲的道路上前进的时候，我们正在进一步拆除我们经济和社会之间的障碍。今天，我们向乌克兰提议加入关键的欧洲方案。这将使乌克兰在许多领域获得接近于欧盟成员国的利益。我们现在将在工作会议上与部长们和委员们讨论这个问题”。值得注意的是，乌克兰总理什米加尔会前曾表示，乌方已经制定了他所谓的在两年内加入欧盟的“雄心勃勃的目标”。但一些成员国警告说，应该向基辅方面表明，这将是不可能的。

据英国广播公司报导，一份将在周五峰会后发布的欧盟声明草案重申了乌克兰的未来在于欧盟的承诺，并承认最近几个月为实现其候选国地位的基础目标和进行改革所做的“巨大努力”。但消息人士透露，声明的部分内容已被修改，因为它过于“前倾”。法国、德国、意大利和比荷卢三国据称都警告说不要使用过于乐观的语气。

申请加入欧盟的国家需要与一大批其规则、法律和标准保持一致。乌克兰的改革努力受到广泛赞誉，但迄今为止，欧盟还没有对进展情况进行公开评估。土耳其于1987年提出这一申请，自1999年以来一直是欧盟候选国。塞尔维亚、黑山、北马其顿和其他国家已经与欧盟进行了多年的谈判。

此外，冯德莱恩还在新闻发布会上宣布，欧盟将在2月24日俄罗斯开始入侵一周年之际对俄方采取欧盟的第十轮制裁措施。冯德莱恩说：“在俄罗斯发动这场战争之前，我们非常明确地表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，我们将对其施加严重的经济代价。当今，俄罗斯正在付出沉重的代价，因为我们的制裁正在侵蚀它的经济，使它有一代人的倒退。原油的价格上限已经使俄罗斯每天损失约1.6亿欧元。”

冯德莱恩表示：“而且我们将继续进一步加大压力。我们将与我们的七国集团伙伴一起，对俄罗斯石油产品实行额外的价格上限。到2月24日，即入侵开始整整一年后，我们的目标是将第十套制裁措施落实到位。俄罗斯也将不得不为其造成的破坏付出代价，并将不得不为乌克兰的重建作出贡献。因此，我们正在与我们的合作伙伴探讨如何利用俄罗斯的公共资产来造福乌克兰。”

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