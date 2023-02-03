美参议员呼吁拜登推迟向土耳其出售战机，直到瑞典和芬兰加入北约

美国/乌克兰/俄罗斯

27名美国国会两党参议员2月2日发表公开信，呼吁总统拜登推迟向土耳其出售美制F-16战斗机计划，直至安卡拉方面同意瑞典和芬兰加入北约组织。到目前为止，在北约的30个成员国中，只有土耳其和匈牙利还没有批准瑞典和芬兰的入盟申请。预计匈牙利将在本月通过相关程序。

广告 继续浏览后续

这封公开信是在瑞典和芬兰正在等待土耳其批准他们加入北约时发出的。国会消息人士此前告诉美国有线电视新闻网（CNN）称，拜登政府正准备要求议员们批准向土耳其出售F-16战斗机的军售案，这将是多年来最大的军售之一。

27名美国联邦参议员在信中向拜登表示，在土耳其“完成对加入议定书的批准”之前，国会“不能考虑未来对（土耳其）的支持”，包括向土耳其出售F-16战斗机。信中说：“在俄罗斯继续无端入侵乌克兰的历史关键时刻，不批准这些议定书或提出批准的时间表会威胁到联盟的团结”。信中指出：“与（土耳其）建立富有成效和互利的双边安全关系符合美国的利益，我们正在等待当局批准瑞典和芬兰的北约加入议定书。”

芬兰和瑞典在去年5月正式申请加入北约，距离俄罗斯全面入侵乌克兰仅仅数月。土耳其总统埃尔多安当时表示，他将拒绝这一努力，指责这两个国家“像恐怖组织的宾馆”。这些紧张关系一直在持续。就在上周，土耳其外长恰武什奥卢指控瑞典政府是在斯德哥尔摩的抗议活动中焚烧《古兰经》的同谋后，土方要求推迟三国之间的会议。一家土耳其国家通讯社报道，由于“不健康的政治环境”，会议被取消了。

27名两党参议员在周四发表的信中赞扬土耳其是“在俄罗斯继续非法入侵乌克兰的情况下成为北约的宝贵盟友”，但表示继续阻挠瑞典和芬兰加入北约的做法对其不利。信中写道，美国和土耳其的关系“因北约扩大的批准工作持续拖延而蒙上阴影”，“这些拖延对联盟的安全、欧洲以及弗拉基米尔·普京继续威胁的国际世界秩序构成风险。”

芬兰总理和瑞典首相周四共同出席新闻发布会表示，两国仍然致力于同时加入北约联盟，尽管土耳其评论说其可能在没有瑞典的情况下批准芬兰入盟。芬兰总理马林（Sanna Marin）在回应土耳其继续反对瑞典加入北约时说：“我不喜欢这种气氛，这种立场，（像把）瑞典说成是课堂上一种麻烦的孩子。我不认为情况是这样的”。她在访问斯德哥尔摩期间补充说，“瑞典也符合成为北约成员的所有条件”。

马林在这场联合新闻发布会上强调：“我认为，我们今天发出一个明确的信息是非常重要的。芬兰和瑞典一起申请，我们将一起加入北约，这符合所有人的利益”。她补充说，“就加入北约而言，这两个国家都符合所有必要的条件”。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）提出：“我们一起踏上了这个旅程，我们一起做着加入的旅程。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅