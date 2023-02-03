美国宣布对乌追加21.75亿美元军援计划，包括远程火箭弹

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美国拜登政府2月3日宣布了价值21.75亿美元的新的对乌安全援助一揽子计划，这包括通过“总统拨款权”从五角大楼的库存中提供价值4.25亿美元的军事物资，以及通过乌克兰安全援助倡议（USAI）拨出17.5亿美元用于武器采购，予以乌方使用。自拜登政府上台以来，美国现在总共承诺向乌克兰提供300亿美元的安全援助。

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五角大楼周五通过声明介绍称，这是拜登政府自2021年8月以来第31次通过“总统拨款权”直接从美国国防部的库存中向乌克兰提供军事援助，“今天的宣布包括帮助乌克兰保卫其人民的关键防空能力，以及装甲步兵车和更多乌克兰正在有效使用的设备，包括标枪反坦克导弹、火炮弹药和美国提供的海马斯火箭炮的常规和远程火箭弹”。

乌军通过“总统拨款权”将很快获得的军援包括：“海马斯火箭炮 (HIMARS)的额外弹药；额外的155毫米火炮炮弹；额外的120毫米迫击炮弹；190挺带有热成像瞄准器及能对付无人机的重机枪和相关弹药；181辆防雷伏击车（MRAP）；250套‘标枪’反装甲系统；2000枚反装甲火箭弹；克莱莫杀伤性地雷；爆破弹药；寒冷天气装备、头盔和其他野外装备”。

五角大楼还将通过乌克兰安全援助倡议的军购对乌提供：“两个鹰式防空发射单元；高射炮和弹药；将西方的防空发射器、导弹和雷达与乌克兰的防空系统整合的设备；维持乌克兰现有防空能力的设备；防空发电机；反无人机系统；四台空中监视雷达；20台反迫击炮雷达；反炮兵雷达的备件；美洲豹无人机系统；精确制导火箭弹；安全通信设备；医疗用品；为培训、人员训练和设备维护提供资金。”

美国有线电视新闻网（CNN）周四报导称，该援助计划将包括地面发射的“陆射小直径炸弹”(GLSDB) ，这款武器的射程可达150公里，具备精确打击能力。最新的安全援助计划则不包括受人追捧的陆军战术导弹系统（ATACMS），美方一直回绝了这种导弹，因为担心乌克兰人可以用它来打击俄罗斯腹地的目标。

五角大楼的声明指出：“自拜登政府开始执政以来，美国现在总共承诺向乌克兰提供300亿美元的安全援助。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过320亿美元的安全援助，自2022年2月24日俄罗斯开始无端全面入侵以来，已承诺提供超过293亿美元的安全援助。”

五角大楼表示：“这一宣布代表了向乌克兰武装部队提供额外能力的合同进程的开始，这是我们在近期和长期内加强乌克兰军队的努力的一部分”。该声明强调：“美国将继续与盟国和伙伴合作，向乌克兰提供能力，以满足其眼前的战场需要和长期的安全援助要求。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周五就美方最新宣布的军援计划向拜登表示感谢，并在推特上写道：“这对加强乌克兰国防军非常重要。与美国一起，我们反对恐怖！我们的武器越是远程，我们的部队越是机动，俄罗斯的野蛮侵略就越早结束。”

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