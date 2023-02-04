中国气球事件 显示习近平政权外交缺主轴内部又混乱

中国间谍气球引发热议

中国监测气球出现在美国上空的政治影响越来越大，美中关系也因这起事件陷入重大危机，许多国际政治观察者发表意见，例如矢板明夫在脸书评论，由此看出现在的习近平政权的外交缺乏主轴、内部混乱，处理重大问题也显得颇为草率。

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矢板明夫通过脸书写道，“不管发生什么、从来不承认错误”虽然是中国政府的一贯作风。但从这件事可以看出，现在的习近平政权的外交缺乏主轴、内部混乱，处理重大问题也显得颇为草率。

根据这位驻台的日本资深媒体人所观察到的情况，有下列几种：

首先，二十大以后可从表面上看到，习近平政权在努力修复对美关系。以秦刚为首的外交部，对布林肯国务卿即将访问中国这件事非常重视，但是很明显，习近平团队中有一些人，并不是很乐见美中关系改善的。究竟“这次气球是故意放出的间谍气球，还是不小心跑偏了的气象气球？”目前还不能确定。但是，一旦进入美国上空，就属于严重的挑衅行为。中方为什么事先不收敛一点？有些奇怪。

其次，不管是有意还是无意，中国的观测气球在美国上空被发现、引起了美方的不快，这件事是事实。就好像，被抓到了看别人洗澡，不管是有意偷看，还是不小心看到，只要对方抗议，先道歉是人之常情。恼羞成怒，反而指责对方的做法，只能让别人觉得不可理喻。中国政府现在这种强硬的态度，已经使对立更加升级了。

据矢板明夫指出，若是按照中国外交部的惯例，遇到这种事情最重要的是“保持口径一致”。他接着表示，自己以前曾经报导过日中之间的外交事件，从外交部发言人、到外交部副部长、外交部长、副总理、每个人的发言都“一字不差”。但是这一次，外交部的声明、发言人的发言、和王毅的谈话，讲的内容都不太一样。呈现出内部混乱的现状。

矢板明夫还认为，这件事将导致的结果是，中国这种蛮横又不诚实的态度，将使中国的国际形象受到严重打击。同时，美国的共和民主两党，今后对中国的态度将会越发强硬。

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