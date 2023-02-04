美司法部首次将被没收的俄寡头资产转交援助乌克兰

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美国司法部长加兰德（Merrick Garland）周五在与来访的乌克兰总检察长科斯廷(Andriy Kostin)的会议上宣布，他已授权首次转移被没收的俄罗斯寡头资产，用于支持乌克兰人和重建工作。加兰德的命令将根据拜登总统去年年底签署的一项新法律，把这笔540万美元款项交给美国国务院，供其在乌克兰使用。

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2022年12月末，拜登签署了联邦政府2023财年综合拨款法案，其中的条款包括授权司法部将没收的特定资产移交给国务院，允许美国国务卿使用这些被没收的财产，“向乌克兰提供援助，以补救俄罗斯对乌克兰的侵略造成的伤害”。

纽约的一名联邦法官周四裁定，美国检方可以没收属于受制裁的俄罗斯寡头马洛费耶夫（Konstantin Malofeyev）的540万美元，为这些资金被用于帮助重建被战争破坏的乌克兰铺平道路。

加兰德周五在美国司法部会见来访的科斯廷时宣布：“今天，我宣布，我已经授权有史以来第一次将被没收的俄罗斯资产移交在乌克兰使用”。他说：“这些被没收的资产是在我去年4月宣布对指定的俄罗斯寡头马洛费耶夫的起诉之后，被指控逃避制裁。”

据美国有线电视新闻（CNN）报导，美国政府去年6月从属于马洛费耶夫的一个美国银行账户中冻结了数百万美元。美国财政部曾在4月份宣布对马洛费耶夫进行制裁，因为他“直接或间接地为或代表”俄罗斯政府行事。

加兰德表示：“随着我今天的授权。被没收的资金接下来将被转移到国务院，以支持乌克兰人民”。他称：“俄罗斯战犯在美国将找不到庇护所”。科斯廷赞同加兰德的发言，并补充说，美乌两国正在发出一个明确的信息，“对国际罪行不会有任何豁免权和有罪不罚”。

科斯廷说：“今天，我们见证了授权向国务院移交540万美元的被没收资产，用于重建被战争蹂躏的乌克兰，我们感谢美国的果断努力和支持。乌克兰人民将永远不会忘记这一点。”

科斯廷当天通过推特表示：“所有乌克兰人都以这样或那样的方式在这场战争中受苦。我们有义务确保乌克兰人民获得对所有巨大损失的赔偿。问责制的固有部分是，犯罪者为所造成的伤害付出代价。”

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