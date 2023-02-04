美国和西方官员称俄罗斯在乌克兰伤亡人数接近20万人

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《纽约时报》2月2日报导，据美国和其他西方国家官员称，在乌克兰死亡和受伤的俄罗斯部队人数接近20万人，并指这是一个鲜明的象征，表明俄总统普京的入侵行动进行的多么糟糕。

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报导指，虽然这些官员提醒说，战争中的伤亡是出了名的难以估计，特别是由于莫斯科被认为经常低估其战争伤亡人数，但受访的美国和西方其他国家官员说，在乌克兰东部巴赫穆特和索莱达镇（Soledar）及其周边地区发生的战斗造成的杀戮，使原本就很严重的伤亡进一步扩大。

由于莫斯科急于在战场上取得重大胜利，并将巴赫穆特视为夺取整个东顿巴斯地区的关键，俄罗斯军方将训练有素的新兵和前罪犯派往前线，直奔乌克兰的炮火和机枪。美国官员说，其结果是每天都有数百名俄方的士兵伤亡。

俄罗斯问题分析人士说，生命的损失不太可能成为对普京的战争目标的威慑。他在国内没有政治反对派，并把这场战争说成是该国在第二次世界大战中面临的那种斗争，当时有800多万苏联军队死亡。美国官员表示，他们相信普京可以在乌克兰承受数十万人的伤亡，尽管更高的数字会削减他在国内的政治支持。

报导亦指，鉴于基辅不愿意披露自己的战时损失，乌克兰方面的伤亡数字也很难确定。但官员们说，在巴赫穆特，每天也有数百名乌克兰军队受伤和死亡的情况。训练有素的步兵编队被保留在后备队中，以保障他们的安全，而准备不足的部队，如领土防卫部队的部队，则被保留在前线，在炮击中首当其冲。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）今年1月在德国出席新闻发布会答记者问时表示：“就伤亡而言，你知道，战争中的伤亡数字总是令人怀疑的。但我要告诉你，俄罗斯的伤亡，上次我公开报告时，我说远远超过10万人。我想说的是，现在已经大大超过了10万人。”

米利说：“俄罗斯人在他们的军队中遭受了巨大的伤亡，而且这包括他们的正规军和他们在瓦格纳集团的雇佣兵，以及其他与俄罗斯作战的部队。他们确实遭受了很大的损失”。他补充说：“你们看到俄罗斯人征召了：我想征召了30万的动员兵。我想他们也许能够得到20、25万人，大约在这个范围内。所以他们正在补充他们的损失，就人力而言，但他们遭受了巨大的损失。”

与此同时，米利说：“乌克兰也遭受了巨大的损失”。他强调“这是一场非常、非常血腥的战争，双方都有重大伤亡”。此外，挪威国防军司令克里斯托弗森上将（Eirik Kristoffersen）1月22日在受访时表示，迄今为止，俄罗斯在乌克兰死伤人数已开始接近约18万人，而乌克兰的损失可能超过10万人死伤，另有约3万名乌克兰平民在战争中丧生。他没有具体说明这些数字是如何计算的。

克里斯托弗森在通过其发言人发给《纽约时报》的一封电子邮件中说，“关于这些数字有很多不确定性，因为目前没有人能够给出一个好的概述。它们可能更低或更高”。报导指，美国高级官员本周表示，他们认为俄罗斯的数字接近20万。在短短11个月内，这一数字比美国在阿富汗二十年战争中的伤亡人数高八倍。

报导提及，乌克兰和俄罗斯的伤亡数字是根据卫星图像、通信截获、社交媒体和现场媒体报道以及两国政府的官方报告估计的。确定精确的数字是非常困难的，即使在美国政府内部也有不同的估计。

美国高级军事和国防官员表示，俄罗斯军方一直在遵循瓦格纳集团的剧本，故意利用训练有素的部队吸引、消耗乌克兰的火力。爱沙尼亚国防部常务秘书萨尔姆(Kusti Salm)上周在华盛顿向记者介绍情况时说，俄罗斯比乌克兰更能承受其损失。

萨尔姆说：“在这个特定的问题上，俄罗斯人雇用了大约4万到5万名囚犯或犯人，他们的对手是正规士兵，有家庭的人，受过正规训练的人，是乌克兰军队的宝贵人才”。他补充说：“所以兑换是不公平的，这不是一比一，因为对俄罗斯来说，囚犯是可以牺牲的。从操作的角度来看，这对乌克兰人来说是一个非常不公平的交易，也是俄罗斯方面的一个聪明的战术举措。”

萨尔姆在一份后续电子邮件中说：“从本质上讲，俄罗斯的损失有多大并不重要，因为他们的整体人力资源要比乌克兰的大得多”。他指出：“在俄罗斯，一个士兵的生命不值一提。另一方面，一个死去的士兵则是一个英雄，无论他是如何死去的。所有损失的士兵都可以被替换，损失的数量不会改变公众对战争的看法”。

几十年来，如果不是几个世纪以来，俄罗斯的统治者们一直把他们认为是可牺牲的人扔到战场上。报导指，在第二次世界大战期间，斯大林将近一百万名囚犯送往前线。

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