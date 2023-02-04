美国防部：另一中国监视气球正飞越拉丁美洲

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据美国有线电视新闻网（CNN）报导，五角大楼在当地时间周五晚间表示，另一个“中国监视气球”目前正在拉丁美洲上空过境。

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美国国防部发言人莱德(Patrick Ryder)在提供给CNN的声明中说：“我们看到关于一个气球穿越拉丁美洲的报告。我们现在评估它是另一个中国的监视气球”。报导指，目前还不清楚该气球在拉丁美洲上空的确切位置，但一名美国官员告诉CNN，该气球目前似乎没有在飞往美国的路线上。

中国外交部在周六就美方宣布美国国务卿布林肯推迟访华计划的声明中重申，“误入美国领空”的“飞艇属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线”，并称“这完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚”。该部门稍早在“中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空”的声明中已指出涉事气球——“该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研”。

莱德在周五主持记者会时表示：“我们注意到了中华人民共和国（PRC）的声明。然而，事实是我们知道这是一个监视气球，我不可能比这（说得）更具体。而且我们确实知道，该气球侵犯了美国领空和国际法，这是不可接受的。因此，我们已经在多个层面直接向中华人民共和国传达了这一点。”

有记者在会上提问，“你说它正在向东移动，它在美国大陆上空，它不再在蒙大拿州上空。中国政府是在控制气球的移动，还是它只是随着气流漂浮？” 莱德回答称：“我不打算讨论我们可能掌握的任何具体情报。同样，我们知道这是一个中国气球，它有机动能力，但我就不多说了。”

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