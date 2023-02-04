韩美外长会谈：两国同盟关系是地区和平的“关键”

美韩关系

韩国外交部长官朴振（左）和美国国务卿布林肯举行会谈后的联合记者会

美国国务卿布林肯周五（2月3日）与来访的韩国外长朴振（Park Jin）举行会晤。据路透社报导，会晤后，布林肯在联合记者会上说，美国致力于“改善联防”，保护韩国，并称两国的同盟关系是地区和平的“关键”。

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报道称，美国国务卿布林肯在华盛顿与朴振一道举行记者会时说，美国重申致力于“使用美国的全面能力，包括核、常规与导弹防御能力”来保卫韩国。

韩国外长朴振说，在与朝鲜关系方面，韩国和美国致力于“加强延伸威慑”。这一做法指的是美军遏阻针对盟友的威胁的努力。并强调：“朝鲜的任何挑衅都将得到坚定和团结的回应。”

朴振又提到，今年是韩美结盟70周年，具有历史性意义，两国将把同盟的外延从政治、军事、经济伙伴扩至技术和文化等众多领域。

外界注意到，在朴振和布林肯星期五举行会谈之前，美国国防部长奥斯汀本星期访问了首尔，他誓言扩大美韩军演。对此，布林肯表示，奥斯汀试图加强与韩国的威慑规划，“包括通过进一步深化有关朝鲜核威胁的信息分享。”

路透社指出，布林肯和朴振也讨论了维持台湾海峡和平稳定的重要性以及加强美国、韩国和日本之间的三边合作。

另外，双方还签署了一项科技协议，更新了1992年的一项协定，将其又延续了10年。由此两国在芯片等核心技术、太空等领域的交流有望进一步扩大。

至于韩产汽车因美国《通胀削减法》（IRA）受到差别对待的问题，据韩联社引述朴振说，两国将合作争取让该法案朝着消除韩企忧虑，有利于韩美两国企业和产业的方向落实。

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