中国间谍气球让德国政府不安

德国/美国/中国

据德国《时代周报》周日报道，德国政府显然对中国间谍气球感到不安。德国政府正在审查侦察气球是否也在欧洲和德国上空飞行。中国的间谍活动会受到“非常认真”的对待。

广告 继续浏览后续

就有关疑似中国间谍气球的报道，德国政府已表示震惊。在《南德意志报》的询问下，安全界人士表示，德国政府非常重视中国的间谍活动和目前的报道，并正在与最重要的合作伙伴进行协调。德国正在调查，德国或欧洲上空是否也发生过类似事件。

负责反间谍工作的联邦内政部已牵头正在处理此事，交通部负责民用空域，国防部负责军事问题。安全人士继续表示，根据迄今为止的调查，要对德国领空的情况做出评估还为时过早。

一家美国战斗机周六击落一个进入美国领空的疑似中国间谍气球。北京对击落提出抗议，称其保留必要的回应权利。中国此前曾表示，该气球用于民用研究目的，并意外地飞入美国领空。同时，哥伦比亚通报了该国上空有一个具有类似特征的物体。

据德国电视二台周六报道，德国政界人士和专家对在美国核导弹基地附近发现中国间谍气球表示震惊，原因之一是因为中国与俄罗斯关系密切。 德国联盟党人权发言人迈克尔·布兰德在《图片报》（周六版）上表示，这一事件表明，中国“甚至不再尊重美国的领空”。 联盟党外交和国防副主席约翰·瓦德普尔则谈到了“警告信号”，并呼吁德国按照美国的模式设立“国家安全理事会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅