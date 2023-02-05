以色列前总理称普京曾当面承诺不杀泽连斯基 乌外长：普京是撒谎专家

以色列/俄罗斯/乌克兰

曾于去年3月5日在俄罗斯全面入侵乌克兰不久后到访莫斯科进行斡旋的以色列前总理贝内特（Naftali Bennett）近日在受访时表示，俄罗斯总统普京曾当面向他承诺不会杀死乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）则回应指，普京多年来在诸如是否占领克里米亚，遵守《明斯克协议》，入侵乌克兰等一系列问题上出尔反尔，并称“他是一个撒谎专家”。

广告 继续浏览后续

去年6月底卸任以色列总理的贝内特近日在接受美联社长达5小时的专访中提及，他曾当面询问普京是否打算杀死泽连斯基。贝内特回忆说：“我问：‘这是怎么回事？你打算杀了泽连斯基吗？’他（普京）说：‘我不会杀泽连斯基’。我就对他说：‘我必须搞清楚，你是在对我保证不会杀害泽连斯基’。他说：‘我不会杀害泽连斯基’。”

贝内特说，在得到了普京的保证后他随后向泽连斯基致电，告知后者普京的承诺。贝内特向对方说：“‘听著，我刚开完会，他（普京）不会杀你’。他（泽连斯基）问：‘你确定吗？’ 我说：‘百分之百，他不会杀你’。”

作为少有的在战争爆发后曾与普京当面会谈的西方国家领导人，贝内特提到，在他的调解过程中，普京放弃了寻求乌克兰裁军的誓言，泽连斯基承诺不加入北约。克里姆林宫没有立即作出回应，其此前一直否认俄方打算暗杀泽连斯基的说法。

乌克兰外长库列巴周日通过推特回应称：“过去，普京曾承诺不占领克里米亚，不违反《明斯克协议》，不入侵乌克兰，但他却做了所有这些事情”。库列巴表示：“不要被愚弄：他（普京）是一个撒谎专家。每次他承诺不做什么，都是他计划中的一部分。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅