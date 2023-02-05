俄伊两国推进在俄罗斯境内建立伊朗无人机工厂计划

伊朗/俄罗斯/乌克兰

据《华尔街日报》周日报导，来自一个美国盟国的多名官员向该报透露称，莫斯科和德黑兰正在推进在俄罗斯境内建造一个新工厂的计划，该工厂可以为俄方制造至少6000架伊朗设计的无人机，这是两国之间军事合作加深的最新迹象。

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这些官员说，作为俄伊两国新兴军事联盟的一部分，一个高级别的伊朗代表团于1月初飞往俄罗斯，参观工厂的计划地点，并敲定细节，以使该项目启动和运行。这些官员说，这两个国家的目标是建造一种飞行速度更快，航程更远的无人机，这可能对乌克兰的防空系统构成新的挑战。

据美方官员介绍，德黑兰已经向莫斯科提供了数百架攻击性无人机，用于打击乌克兰的军事和民用目标。拜登政府还警告说，俄罗斯和伊朗正在发展一种“成熟的防务伙伴关系”。白宫指出，莫斯科正在培训伊朗飞行员驾驶俄罗斯的战斗机，目的是在年底前向德黑兰提供这些俄制战机。

去年12月，白宫曾警告说，莫斯科和德黑兰正在考虑是否在俄罗斯建立一条联合无人机生产线。对此，上述与美国结盟国家的官员说，随着1月5日对莫斯科以东约600英里的俄罗斯城镇叶拉布加的访问，双方的会谈已演变成具体计划。他们参观了当地空旷的场地，两国领导人正计划在那里建造一个新的工厂，在未来几年内至少可以生产6000架无人机。

这些官员说，到访的伊朗代表团由伊斯兰革命卫队航空航天部队、伊斯兰革命卫队研究和自给自足圣战组织负责人阿卜杜拉·迈赫拉比（Abdollah Mehrabi）准将和伊朗圣城航空工业公司CEO加西姆·达马万迪安（Ghassem Damavandian）率领，后者是一家重要的国防制造商，美方指认其是开发和制造伊朗无人机的核心企业。俄罗斯和伊朗官员没有回应评论请求。

美国和乌克兰官员指出，到目前为止，伊朗主要向俄罗斯提供了自杀式无人机，即见证者-136无人机，其可装载些许的炸药，当该无人机撞上目标时就会引爆。俄罗斯已经使用自杀性无人机打击乌克兰的电网，试图在寒冷的冬天削弱该国的电力供应，并破坏士气。随着时间的推移，乌克兰的防空系统已经成功地在很大程度上消除了无人机的威胁。

据悉，见证者-136是一种移动缓慢且噪音大的攻击性无人机，带有螺旋桨发动机，使其相对容易被发现和击落。据乌克兰空军称，自从去年秋天无人机开始出现在该国上空以来，乌方已经击落了540多架无人机。

这些官员说，目前，伊朗正在与俄罗斯合作开发见证者-136无人机的改进版，预计将包括一个新的引擎，使其飞得更快、更远。预计将在俄罗斯境内设立的新工厂会生产这种先进的无人机。这可能给乌克兰和其他可能成为该无人机目标的国家带来新的挑战。报导指，工厂还没有破土动工，因此生产线预计不会对乌克兰战场的力量平衡产生直接影响，因为有迹象表明，俄罗斯将在未来几周发动新的攻势。

这些官员说，该无人机工厂是俄罗斯和莫斯科之间价值10亿美元交易的一部分。莫斯科向伊朗提供了在乌克兰战场上缴获的西方武器，他们正试图进行逆向工程。美国警告说，伊朗已经同意向莫斯科提供弹道导弹。美国和盟国官员指出，到目前为止，没有迹象表明德黑兰方面已经向俄罗斯发送了这种导弹。

俄罗斯和伊朗继续在各方面发展更紧密的联系。两国最近连接了它们的银行间支付信息系统，为所有伊朗银行与俄罗斯贷款人进行交易铺平了道路。两国都面临着对其银行业的严格国际制裁。

一个明显的巧合是，1月6日，在伊朗官员飞往俄罗斯讨论建立无人机工厂的第二天，美国对达马万迪安实施了经济制裁，这位伊朗航空主管被指控监督伊朗向俄罗斯提供无人机并训练俄军使用这种武器。美国在2021年对迈赫拉比准将实施了经济制裁，当时美方指责这位伊朗将领建造该国的无人机机群和购买无人机所需的发动机。

据知情人士透露，以色列无人机日前在伊朗境内的一次袭击击中了一个先进武器生产设施，以色列认为这次袭击达到了目的。据半官方的伊朗学生通讯社于本月2日报导，伊朗指责以色列对其中部城市伊斯法罕附近的一个军工厂发动无人机袭击并誓言报复。

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