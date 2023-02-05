俄驻美使馆抗议美司法部将俄寡头被没收资产援助乌克兰

俄罗斯/美国/乌克兰

据塔斯社报导，俄罗斯驻美国大使馆2月4日通过声明表示，俄罗斯商人马洛费耶夫（K.V.Malofeyev）的资产转移到乌克兰表明，“外国商人在美国的资金可以随时被没收”。美国司法部长加兰德（Merrick Garland）3日在与乌克兰总检察长科斯廷(Andriy Kostin)的会议上宣布，他已授权首次转移被没收的俄寡头资产，用于支持乌克兰人民和重建工作。

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美国总统拜登去年年底签署的联邦政府2023财年综合拨款法案，其中的条款包括授权司法部将没收的特定资产移交给国务院，允许美国国务卿使用这些被没收的财产，“向乌克兰提供援助，以补救俄罗斯对乌克兰的侵略造成的伤害”。

自2014年乌东战事爆发以来，马洛费耶夫和他的公司便受到美国、欧盟、英国和加拿大等国的制裁，因为他“直接或间接地为或代表”俄罗斯政府行事。美国司法部去年4月以逃避《国际紧急经济权力法》制裁的罪名起诉了马洛费耶夫。纽约的一名联邦法官在周四裁定，美国检方可以没收属于马洛费耶夫在一个美国银行账户中被冻结的540万美元，为这些资金被用于帮助重建被战争破坏的乌克兰铺平道路。

加兰德周五在美国司法部会见来访的科斯廷时宣布：“今天，我宣布，我已经授权有史以来第一次将被没收的俄罗斯资产移交在乌克兰使用”。他说：“这些被没收的资产是在我去年4月宣布对指定的俄罗斯寡头马洛费耶夫的起诉之后，被指控逃避制裁。”

加兰德表示：“随着我今天的授权。被没收的资金接下来将被转移到国务院，以支持乌克兰人民”。他称：“俄罗斯战犯在美国将找不到庇护所”。科斯廷补充说，美乌两国正在发出一个明确的信息，“对国际罪行不会有任何豁免权和有罪不罚”。

对此，俄罗斯驻美使馆周六发表声明回应称：“一个令人发指的先例已经形成。地方当局利用各种法律技巧和操纵手段，为了机会主义的利益，不惜公然盗窃私人财产”。声明称：“（拜登）政府的政策贬低了美国社会关于私有财产不可侵犯的基本原则。此外，它还清楚地表明了司法部门的偏见。美国的‘泰美斯’（正义女神）原来完全被白宫的政治意愿所主导。”

俄方宣称：“这种行动正在破坏美国的投资环境。已经向外国商人发出信号，他们的资产不受当地法律的保护，可以在任何时候以虚假的借口被扣押和没收。”

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