葡萄牙总理称将对乌提供豹2坦克 加拿大援乌首辆坦克启程

乌克兰/国际/俄罗斯

葡萄牙总理科斯塔（Antonio Costa）2月4日表示，该国将向乌克兰运送豹2坦克，但并未说明具体数量。此外，加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）在当天介绍称，加拿大援助乌克兰的首辆德制豹2坦克已经通过空运的方式启程。

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据路透社报导，科斯塔周六在前往中非共和国的访问途中表示，葡萄牙正在与德国进行谈判，以获得维修葡军武器库存中几辆无法使用的豹式坦克所需的零部件。他补充说，希望在3月底前将这些坦克交付给乌克兰。

科斯塔告诉葡萄牙卢萨社称：“我们目前正在努力分配这些坦克，我知道将有多少坦克（被送往乌克兰），但这将在适当的时候公布”。萄牙武装部队总参谋长里贝罗（António Silva Ribeiro）上月曾表示，该国目前拥有37辆豹2坦克，但根据多家当地媒体报道，其中大部分坦克都无法使用。

葡萄牙国防部表示，出于安全考虑，不会对“武器和设备系统的可操作性”发表评论。据乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在本周早些时候介绍，在由12个国家组成的联盟提供的“第一波”中，乌方将获得120至140辆西方坦克。

加拿大防长阿南德周六通过推特宣布：“主战坦克正在前往帮助乌克兰的路上。第一辆加拿大豹2坦克正在途中”。她强调：“加拿大对乌克兰的支持是坚定不移的”。加拿大国防部上月26日宣布，加方将向乌克兰提供4辆豹2主战坦克。阿南德当时指出，加拿大拥有82辆豹2坦克在军中服役，但没有具体说明其中有多少辆可以直接投入战斗。

乌克兰总统泽连斯基周六与英国首相苏纳克进行了通话。据英方介绍，乌克兰士兵本周已经开始在英国进行挑战者2主战坦克的训练。英国是第一个承诺向乌克兰提供西方坦克的国家，已承诺对乌提供14辆该型坦克。

英国首相府称，“两位领导人一致认为，至关重要的是，国际伙伴应加快对乌克兰的援助，以帮助其抓住机会击退俄罗斯军队，并研究如何支持乌克兰武装力量的长期能力”，“领导人们同意，乌克兰武库中最重要的武器是支持乌克兰的国际集体团结。”

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