土耳其东南部周一凌晨发生7.8级地震 已知造成数十人死亡

土耳其/社会/国际

据美国地质勘探局网站最新消息，当地时间2月6日凌晨4点17分，土耳其东南部发生7.8级地震，震源深度17.9千米。该国多个城市的建筑被夷为平地，并在邻国叙利亚造成了破坏。据法新社报导，土耳其官员称已知53人死亡。但由于地震发生时大多数人还在家里睡觉，因此死伤人数有可能会大大增加。

广告 继续浏览后续

据叙利亚官媒报导，在叙利亚政府控制的地区，至少有42人死亡，因为在震中位于土耳其东南部的7.8级地震发生后，当地的一些建筑物也倒塌了。阿拉伯叙利亚通讯社援引一名卫生部官员的话说：“据报告，在阿勒颇、哈马和拉塔基亚，地震造成42人死亡，200人受伤，这是初步统计”。

土耳其的官员们报告说，马拉蒂亚省有23人死亡，乌尔法省有17人死亡，奥斯曼尼耶省有7人死亡，迪亚巴克尔省有6人死亡，不过由于损失严重，死伤人数有可能会大大增加。

土耳其总统埃尔多安在推特上说：“我向所有受地震影响的公民表达我最良好的祝愿，我们希望，我们将尽快共同度过这场灾难，并将损失降到最低” 。他称：“我们的搜救队第一时间被派往地震灾区。我们的内政和卫生部、灾害应急管理局、省长和所有其他机构迅速开始了工作。”

地震发生的时间意味着当地大多数人仍在家中睡觉，提高了潜在的伤亡人数。一些受震灾区图片显示，震惊的人们穿着睡衣站在雪地里，看着救援人员在受损房屋的废墟中挖掘。

土耳其灾害应急管理局测定的震级为7.4级，发生在位于东南部的卡赫拉曼马拉什省。这次地震是至少一个世纪以来袭击该地区的震级最强的地震之一。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅