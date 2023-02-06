土耳其叙利亚地震遇难者临时统计超过2300

土耳其/叙利亚/地震

土耳其叙利亚2月6日凌晨发生里氏7.8级地震几小时后，在众多余震中，有一次达到里氏7.5级。数以千计的建筑物被震塌，遇难者已知超过2300人。大雨和降雪使救援工作更加艰难。

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据法国BFMTV引述新的临时统计，连续两次大地震在土耳其和叙利亚新造成超过2300人死亡。

成千上万的人仍然被困在倒塌的建筑物下。一些地方的大雨和大雪以及预期的气温下降将使那些无家可归者和救援人员的工作更加困难。

第一次地震发生在当地时间凌晨4点17分（格林尼治标准时间凌晨1点17分），位于土耳其东南部卡赫拉曼马拉斯省的Pazarcik区，距离叙利亚边境约60公里。

随后发生了数十次余震，在格林尼治标准时间10点24分发生了新的7.5级地震，仍在土耳其东南部，在埃基诺祖镇（Ekinozu）东南4公里处。

第二次地震发生后，居住在迪亚巴克尔（Diyarbakir）省卡亚皮纳尔地区的三十多岁的年轻妇女图林说："我感觉地震很强烈，因为我住在顶楼。我们惊慌失措地跑出去。这和今天早上的情况几乎一样。她告诉法新社："我现在很害怕，我不能回到我的公寓，我不知道现在会发生什么。

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