土耳其叙利亚大地震已知1.5千人死

土耳其-叙利亚大地震

土耳其南部靠近叙利亚地区2月6日周一凌晨发生里氏7.8级地震，造成广泛的破坏，已知两国有超过1500人死亡，远在埃及和伊拉克都有震感。

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据土耳其总统埃尔多安公布的数据，在土耳其震中的七个不同省份至少有912人死亡，超过5385人受伤，有2818座建筑物倒塌。

在叙利亚北部，据法新社引述叙国家媒体和反叛地区救援人员提供的临时数字，已知有592人死亡，两千多人受伤，（官控区371死，1.089伤，反叛区221死，1.089伤）。

在土耳其东南部库尔德人占多数的大城市迪亚巴克尔一座倒塌建筑外，等待救援行动的奥拉克其（Muhittin Orakci）告诉法新社："我妹妹和她的三个孩子都在瓦砾下。还有她的丈夫和公婆”。

据土耳其总统埃尔多安公布的数据，已有2.818座建筑被震塌。受到地震打击最严重的城市除了迪亚巴克尔（Diyarbakir）之外，还有阿达纳（Adana）, 加济安泰普（Gaziantep）, 尚勒乌尔法（Sanliurfa）。在伊斯肯德伦（Iskenderun）和阿德亚曼（Adiyaman），公立医院在地震的影响下倒塌。

据美国地质调查局的数据，地震发生在当地时间凌晨4点17分（格林尼治标准时间凌晨1点17分），震源深度约为17.9千米。

震中位于东南部卡赫拉曼马拉什（ Kahramanmaras ）省的帕扎西克（Pazarcik），距离叙利亚边境约60公里。

这次地震是土耳其自1999年8月17日地震以来最大的一次地震，那次地震造成17000人死亡，其中包括伊斯坦布尔的1000人。

据土耳其灾害和应急管理局(AFAD)的报告，土耳其已记录了50次余震。

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