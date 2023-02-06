澳大利亚贸易部长即将去北京与中国同行会面

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中国与澳大利亚国旗在北京天安门广场（资料图片）

在澳大利亚新外长黄英贤访北京一个多月之后，该国贸易部长法雷尔2月6日宣布他即将前往北京与中国商务部长王文涛会面。他表示，他与中国商务部长的会面代表了“澳中关系稳定化”的又一重要步骤。

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据澳洲媒体ABC报道，澳大利亚贸易部长唐-法雷尔（Don Farrell）今天2月6日下午与中国商务部长王文涛举行视频会议后表示，他将很快前往中国，“试图说服中国政府解除对澳大利亚商品的贸易制裁”。

中国商务部部长王文涛在视频会谈开始时向澳洲贸易部长法雷尔发出了访问邀请。这是澳大利亚工党赢得政权，北京停止冻结中澳所有高级别政治对话以来，两国商务贸易部长的首次会面。

澳洲左翼工党去年大选上台后，一改前保守派政府对北京的强硬立场，其外长黄英贤在去年12月21日访问了北京，受到中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅的欢迎。

据路透社发自悉尼的报道，法雷尔在与王文涛的视频会议后表示，他与中国商务部长的会面代表了“澳中关系稳定化”的又一重要步骤。

澳媒ABC说，澳大利亚在世贸组织（WTO）对中国对澳洲的葡萄酒和大麦关税提出了申诉，而北京则以非正式壁垒和封锁方式打击了一系列其他澳大利亚商品--包括煤炭和活龙虾。

到目前为止，尽管来自北京的压力，澳大利亚已经表明不愿意暂停或撤回其在世贸组织的申诉。

该媒体说，预计2023年第一季度，世贸组织将对澳洲因大麦出口对中国的上诉作出裁决。

在武汉首先爆发的冠状病毒Covid疫情席卷全球之际，当时澳大利亚政府率先呼吁中国当局允许国际专家追朔病源。随后，澳洲进口中国的产品，从煤炭到龙虾都受到禁止。

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