美参院全员将就气球事件听取机密简报 众院共和党人拟投票谴责拜登政府

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美国国会参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）周日出席新闻发布会时表示，在拜登政府周六决定在南卡罗来纳州沿海击落一个中国高空监视气球后，所有美国联邦参议员将在2月15日原定就中国问题举行的机密简报会上听取有关该事件的最新简报。据美国有线电视新闻网（CNN）报导，众议院共和党人正在权衡本周对一项谴责拜登政府处理气球事件的决议进行投票。

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据舒默的一名发言人介绍，为所有参议员准备的以中国问题为重点的机密简报会原定于2月15日举行。随着气球事件的发生，该事件也将成为此次简报会的重点话题。据美国全国广播公司报导，舒默在周日的新闻发布会上说，参议员们届时将听取美国国防部净评估办公室的简报，该办公室对美军的未来进行评估。

舒默说，美国在南卡罗来纳州海岸击落气球后，他在周日早些时候听取了有关情况的特别简报，参议员们预计将听到该事件的最新事实以及本月与中国相关的外交政策发展。

舒默当天在纽约曼哈顿举行的记者会上表示：“参议院全体成员——两党的所有参议员将在下周举行一次更大的、全面的中国情况介绍会。而这是我认为将是非常重要的、严肃的、希望是非政治化的事情”。他介绍称，该简报会将包括有关中方的监视能力、研究和开发、先进武器系统和其他“关键平台”的信息。

舒默还指出，美国国会中所谓的“八人帮”，即参众两院两党领袖和参众两院情报委员会两党正副主席预计最早将于周二优先听取有关气球事件的机密简报。他还驳斥了来自国会共和党高层的批评，他们认为拜登政府应该更早地击落该气球。舒默则赞扬拜登政府“冷静、精打细算、有效”，在对地面人员构成最小风险的水面上击落气球。

舒默提及，由于该监视气球是在美国领海上空被击落的，官员们有能力回收大部分碎片。他说：“我们可以得知很多关于中国的能力和他们的目的”。五角大楼的官员周六告诉媒体称，美国海军和海岸警卫队的人员正在对坠落的气球残片进行打捞作业，这个任务的持续时间尚不清楚。而且碎片的性质仍在评估之中。美国联邦调查局官员也参与调查。

参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔（Mitch McConnell）周日则批评，拜登政府周六才选择将气球击落“太晚了”，让中方“嘲笑”了美国的领空。他指出：“如果说在阿拉斯加的阿留申群岛和卡罗来纳州的海岸之间没有任何地方可以立即击落这个气球而不危及美国人或加拿大人，那是令人难以置信的。”

一位熟悉讨论情况的消息人士告诉CNN，众议院共和党人正在权衡是否在本周通过一项决议，谴责拜登政府对中国监控气球的处理。该决议最早可能在周二进行表决，同日，拜登总统将在美国国会大厦的国会联席会议上发表国情咨文讲话。相关讨论仍在进行中，目前还没有确定的计划。最近几天，共和党人对拜登政府处理该事件的批评越来越多，指责他们行动迟缓，使美国看起来很软弱。

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