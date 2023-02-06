被指将被调职，乌防长称去留问题由泽连斯基决定

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乌克兰总统泽连斯基所属政党的议员们周日表示，乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）不久后将卸任，乌国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）将接替其职务。报导称，这一变化将在未来几天在乌克兰最高拉达进行表决。

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乌克兰总统泽连斯基的盟友、最高拉达人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚（David Arakhamia）在社交媒体“电报”的帖文中并没有说明列兹尼科夫将于何时被替换。在国内外压力下，泽连斯基近期开展了大规模反腐运动，国防部最近面临的指控是，官员们从乌军的食品供应中偷钱，列兹尼科夫和该部门都否认了相关指控。

乌克兰记者尼可罗夫（Yurii Nikolov）在今年1月的调查报道中称，列兹尼科夫的下属为了自己的利益，故意以虚高的价格为军队购买主食，他和国防部否认了这一指控。据悉，乌克兰国家反腐败局已展开相关调查。

列兹尼科夫将被替换的消息若得到落实，这将是自俄罗斯总统普京于去年2月24日发动对乌克兰的全面入侵以来，泽连斯基政权的最大动荡。阿拉哈米亚称：“战争决定了人事政策。时间和环境要求加强和重新组合。”

阿拉哈米亚称：“列兹尼科夫在政府内部被调任为战略工业部长，以加强军工合作，鉴于他的专业知识，这绝对是合乎逻辑的”。他并强调，列兹尼科夫在过去一年中从乌克兰的西方支持者那里获得武器装备的经验。列兹尼科夫的潜在继任者布达诺夫是一名37岁的前特种部队特工，自2020年以来一直担任军事情报单位的负责人。

不过，在阿拉哈米亚当地时间周日晚宣布这一消息后，列兹尼科夫告诉媒体称，他并不热衷于担任新的政府职务，并补充说“这对我来说是新闻”。他在接受媒体采访时说：“我没有与乌克兰总统就战略工业部进行过任何交谈”。“如果我突然收到乌克兰总统的这种提议……我会将其拒绝，因为我不具备能让我成为……战略工业部长的专业知识，”他补充说。

泽连斯基目前没有对计划中的人员改组或新任命发表评论。其中一些举措将需要总统正式提交候选人名单以供批准。他的政党在乌克兰最高拉达中拥有不稳定的多数席位，并经常从同盟党那里获得选票。乌克兰国防部负责为军队提供武器装备和物资保障，而军事行动则由武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）领导的总参谋部独立制定和实施。

列兹尼科夫在周日的新闻发布会上为他作为防长所取得成绩辩护，概述了为遏制腐败所采取的措施，并表示人员决定权在总统手中。他指出：“我在团队中.……我将为我们的胜利付出一切必要的努力”。现年56岁的列兹尼科夫自2021年11月以来担任乌克兰防长。他领导基辅成功地从西方获得了重型武器支持，这些武器被证明是击退俄罗斯摇摇欲坠的入侵的关键。

列兹尼科夫周日早些时候在人们猜测他将被迫辞职或被改组时说：“没有人会在一把交椅上坐一辈子，”他强调，防长职位“由乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基根据宪法决定”。他当天还向媒体列举了乌克兰在过去一年中逐渐从西方获得的武器清单，从155毫米大炮到主战坦克，并认为“因此我们今天可以说我们事实上是一个北约国家”。

列兹尼科夫表示，相信乌克兰最终会获得F-16战斗机或其他的西方战斗机，但他警告说，要防止决策缓慢，“在飞机平台方面的拖延，将使我们付出更多乌克兰人的生命和鲜血”，并将使西方在乌克兰战后的重建中付出更多。

列兹尼科夫还预测，未来俄罗斯的攻势将来自“他们优先考虑的两个方向，试图突破我们在东部和南部的防线”，试图占领整个顿巴斯东部，并保持战前俄罗斯与2014年以来被占领的克里米亚之间的大型陆地桥梁。他认为，俄罗斯大举进攻的时间可能会与全面战争爆发一周年相吻合。

列兹尼科夫补充说，虽然“并非所有的西方武器装备都会及时到达”，但他相信乌克兰将能够挡住新的攻击。他当天在基辅举行的新闻发布会上还透露称，以色列已承诺向乌克兰提供导弹和无人机警报系统。

列兹尼科夫并表示，乌克兰不会使用美国承诺提供的更远程的武器打击俄罗斯领土。

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