【视频】土耳其叙利亚大地震：国际紧急动员援救

土耳其，叙利亚，地震

2023年2月6日星期一，在土耳其阿达纳，应急援救人员从一栋倒塌的建筑中救出一个人

欧盟危机管理专员亚内兹·莱纳尔契奇Janez Lenarcic周一（2月6日）宣布，欧盟已向土耳其和叙利亚地震灾区派出十个救援队，根据两国的最新数据，周一凌晨在土耳其南部和叙利亚西北部发生的7.8级强烈地震，已造成近1500人死亡。

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土耳其官方宣布的最新死亡人数为912人。叙利亚方面根据其国家媒体和反叛地区的救援人员公布的临时数字，地震造成512人死亡，另有988人受伤。

此次7.8级的地震后，在土耳其南部还发生了66次余震，因此导致了进一步的损失和破坏。在叙利亚北部, 地震引发恐慌，人们不顾大雨冲出家门，而在邻国黎巴嫩也有强烈的地震震感。

土耳其以出动军方救援。土耳其国防部周一表示，军方部队已建立了一条空中走廊，以使搜救队能够到达南北大地震地区。

建设该核电站的俄罗斯公司的一名官员说，目前正在建设中的土耳其阿库尤核电站没有受到地震破坏。"俄罗斯新闻社援引俄罗斯国有核能公司Rosatom的负责人说，"这里感觉到大约3级的地震......但我们的专家没有发现对建筑结构、起重机和设备的任何损害。“ 尽管如此，我们正在进行全面检测，确保施工和安装作业能够继续安全进行。”

德国、意大利和法国已经向地震灾区提供援助，其他欧洲国家比利时、波兰、西班牙和芬兰也向土耳其和叙利亚提供紧急救灾援助。

德国总理舒尔茨在推特上说"我们非常震惊地关注土耳其和叙利亚边境地区发生地震的消息。死亡人数继续上升”。法国总统马克龙宣布，法国已准备好为 "地震灾区人民提供紧急援助"，对 这一"规模空前的地震 "造成的 "可怕损失 "作出回应。

欧盟周一表示，在土耳其发生大地震后，已经动员了十个搜救小组。

欧盟委员博雷尔和莱纳希奇在一份声明中说：保加利亚、克罗地亚、法国、希腊、荷兰、波兰、罗马尼亚和捷克等国已迅速动员了对十个地震受灾城市的搜索和救援小组，以支持当地救援的紧急动员。

俄罗斯总统普京周一向土耳其和叙利亚领导人表达慰问，并承诺将对两国提供援助。据克里姆林宫的声明，普京向土耳其总统埃尔多安致以 "真诚的慰问"，并保证俄罗斯准备 "提供必要的援助"。在另一份致叙利亚总统阿萨德的声明中，普京表示对地震损失感到 "悲伤"，并提出在莫斯科将对灾区提供 "所有必要的援助"。

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Des secouristes sortent un survivant des décombres à Adana en Turquie, le 6 février 2023. © AP - Elifaysenurbay

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