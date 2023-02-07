中国为气球飞越哥斯达黎加领空道歉

中国/气球/美洲

2023年2月4日，美国南卡罗来纳州Surfside海滩，疑似中国间谍气球在海岸边被击爆后漂向海洋。

哥斯达黎加政府表示，中国为一个飞越其领土的气球向哥斯达黎加道歉。此前，一个飞越美国的疑似中国间谍气球引发了一场重大的政治和外交争论。

广告 继续浏览后续

路透社圣何塞消息，中美洲国家哥斯达黎加政府2月6日周一表示，中国就飞越哥斯达黎加领土的气球向哥斯达黎加道歉。

据哥斯达黎加外交部发布的一份简短声明，中国政府承认它的一个气球飞越了哥斯达黎加，中国驻圣何塞大使馆 "为这一事件道歉"，同时坚称该气球主要用于科学研究，主要是天气研究。

周六在美国大西洋海岸附近，一架美国军用飞机击落了一个飞跃美国上空的气球，在对其任务进行了几天疯狂猜测之后，美国总统拜登周一声称，美中关系并没有因这一事件而受到削弱。

根据哥斯达黎加外交部的声明，中国官员告诉哥斯达黎加官员，气球的飞行路线偏离了原计划，该气球纠正错误的能力有限。

中国外交部一位女发言人周一在北京举行的新闻发布会上告诉记者，在拉丁美洲发现的气球是用于民用项目的。

周日，哥斯达黎加民航局局长说，当地官员在上周四收到了关于一个气球在该国上空飞行的报告，这位民航局长称，当时他向一些飞机发出了警告，但没有采取进一步行动。

此前在上周六，哥伦比亚军方发表声明说，一天前，在其境内看到了一个类似于气球的物体。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅