俄驻印大使：俄罗斯绝不是中国的“次级伙伴”

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俄罗斯驻印度大使丹尼斯-阿利波夫（Denis Alipov）2月6日在新德里表示，“有这种普遍的看法，认为我们已经成为中国的次级伙伴（junior partner）......坦率地说，我们在历史上从未成为任何人的“次级伙伴”。

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据《印度斯坦时报》报道，俄罗斯驻印度大使2月6日在纪念1993年《印俄友好条约》签署30周年的活动上发言时做了上述表示。

他还指责美国利用印度和中国之间的"矛盾"，使用"分而治之"的策略，并承认，在乌克兰冲突之后，印度和俄罗斯的关系"受到了压力"。

该报道说，印度一直避免公开批评俄罗斯对乌克兰的入侵，尽管印度总理莫迪在去年的一次会议上告诉俄罗斯总统普京，“现在不是战争时代”。

阿利波夫在贬低美印关系，强调俄罗斯对印度的大力援助好过美国的援助时说，"美国正在积极利用印度和中国之间的矛盾，宣扬"民主国家对抗专制国家的新范例"。他补充说，俄罗斯和印度都不支持“古老的分而治之的策略"。

阿利波夫在演讲后回答问题时，试图淡化关于俄罗斯和中国之间新的"无上限伙伴关系"可能影响俄罗斯与印度关系的说法。他说，俄罗斯将"尽最大努力促进"印度和中国之间的关系正常化。

阿利波夫说："我们听到很多关于印度对现阶段俄中关系密切的讨论......有这种普遍的看法，认为我们已经成为中国的次级伙伴......坦率地说，我们在历史上从未成为任何人的次级伙伴（junior partner）......我们与中国有非常密切的合作......但绝不会被中国或其他任何人取代[并成为]次级伙伴”。

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