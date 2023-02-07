台湾首批救援队抵土耳其

台湾/土耳其/地震

土耳其东南部发生地震后，人们在阿达纳的废墟中搜寻2023年2月6日。

台湾第一个救援队，包括40人和3只救援犬，今天上午飞抵土耳其，准备进入地震灾区展开搜救工作。台湾搜救队长表示：台湾9.21大地震时，土耳其救援队对台湾的援助令人感念。

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中央社发自伊斯坦布尔的报道，台湾搜救队今天2月7日上午抵达伊斯坦堡机场，准备转机进入土耳其南部灾区阿达那。

这个救援队的负责人张温宗强调说，重点是掌握黄金救援时间，先找到受困者。他称，救援队搭客机到土耳其，无法携带大型重装，因此带了轻型、先进搜索、救援及后勤的装备。

他根据在飞机上看到的现场画面判断，需救援的地点空间都非常狭小，当地用重机械开挖的难度也高，基本上轻型救援装备应该堪用。

张温宗还说，在台湾9.21大地震时，土耳其救援队来援，令人感念，这次台湾回馈，希望能带给土耳其帮助；他表示，...“这次有机会出力，我们觉得荣幸也很开心”。

土耳其靠近叙利亚边界2月6日凌晨发生里氏7.8级地震，几小时后又发生里氏7.5级余震。当地数千座建筑被震塌，今天2月7日上午两国加起来的死亡人数已超过5000人，搜救人员正在于雪中寻找废墟中的幸存者。

安卡拉和大马士革昨天都向国际社会发出了救援呼吁，有超过50个国家响应，正在向震区派去搜救人员与应急物资。

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