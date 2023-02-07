土耳其和叙利亚大地震遇难者已超5000

2023年2月7日，叙利亚阿勒颇，地震发生后，人们聚集在废墟上，继续寻找幸存者。

据2月7日周二上午公布的官方暂时数据，已有超过5000人在周一凌晨袭击土耳其和叙利亚的7.8级地震中死亡，救援人员继续试图从废墟中救出幸存者。国际援助周二开始抵达土耳其。

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法新社引述官方和医疗来源说，土耳其东南部至少有3419人死亡，叙利亚北部至少有1602人死亡，总死亡人数至少达到5021人。土耳其总统已经宣布全国进入7天哀悼期。

世卫组织（WHO）警告说，地震灾区有2300万人"可能面临风险，包括大约500万脆弱的人"，并承诺向灾区提供支持。之前世卫组织曾表示，它担心"死亡人数比最初的数字高八倍"。

土耳其东南部在当地时间周一凌晨4:17（格林尼治标准时间1:17）发生了7.8级地震，远在黎巴嫩、塞浦路斯和伊拉克北部都有震感。

随后发生了不少于185次余震，包括星期一中午的7.5级余震和星期二黎明前的5.5级余震。这是自1999年8月17日的地震以来土耳其最严重的一次地震，那次地震曾导致1万7000人死亡，其中包括伊斯坦布尔的1000人。

恶劣的天气使救援人员的任务更加复杂，使幸存者的命运更加悲惨，他们在帐篷里或在临时搭建的火炉旁瑟瑟发抖。受灾严重的土耳其卡赫拉曼马拉斯地区被埋在雪中。

在叙利亚，据当局和反叛地区的救援人员称，叙利亚至少有1622人死亡，3640人受伤。数百名惊恐的叙利亚人在街头或公园过夜。

据叙利亚反叛区的白头盔（民间保护志愿者）称，当地的死亡人数预计将"大幅上升，因为仍有数百人被困在废墟下"。自2011年以来，叙利亚一直受到内战的蹂躏。

据叙利亚国家媒体报道，在政府控制地区，阿勒颇省占了超过四分之一的死亡人数。这座已被冲突破坏的城市受到了地震的严重打击，约有50座建筑倒塌，包括著名的城堡在内的一些历史遗迹都遭到破坏。

据法新社的报道，在叙利亚北部的索兰（Sawran），穆哈默德-布里莫（Mahmoud Brimo ）跪倒在一堆废墟前（他的房子的残骸）。不远处，一个灰色的圆顶证明一个清真寺曾经矗立在那里。他感叹道："多年的战争没有像这样摧残我们"，然后他补充道：“我们在瞬间失去了一切。我们被完全摧毁了”。

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