地震：法国将在土耳其部署一个野战医院

法国/土耳其/地震救援

法国消防人员正试图从地震的瓦砾下把人员拉出。

为帮助土耳其应对地震灾情，法国将在土耳其部署一个野战医院，并再增派83名救援人员。

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法新社从蒙彼利埃报道,位于法国南部的加尔省（Gard）的消防人员周二表示，面对土耳其东南部周一发生的地震所造成的伤亡人数继续增加，法国将在土耳其部署一家野战医院，并再增派83名救援人员。法国派往土耳其的救援队伍由法国南部加尔省（Gard）的消防人员负责。

加尔省的消防人员周二在一份新闻稿中指出，这家流动医院“将独立运行至少15天，除了其他较轻的护理外，每天还能够进行10到15次外科手术”。

法新社报道，这个野战医院有近2000平方米，有一个产房、两个手术台、一个化验室、一个药房、一个消毒室和一个抢救室，几个接待室，以及伤员的伤情追踪室。同一消息来源称，必要时，野战医院的部署可以延长。

法新社指出，隶属于法国内政部的法国民事安全部门决定在土耳其部署这家野战医院，是在欧盟决定的援助土耳其的框架内。这一野战医院“由于一些历史原因”一直被“存储”在法国南部。

法新社还指出，法国的一个侦察团队将于周三早上离开马赛，这个侦察团队的任务是确定野战医院的位置。一个由83名救援人员组成的团队将在“周四或周五”跟进，并带去大约60吨的设备。

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