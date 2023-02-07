大地震：加纳球员废墟下获救，IS恐怖分子趁乱越狱

土耳其/叙利亚/地震

2023年2月7日，在土耳其卡赫拉曼马拉斯，鸟瞰图显示地震后受损和倒塌的建筑物。

土耳其2月6日凌晨发生7.8级地震后，在土耳其效力的加纳国际球员阿特苏失踪一天后，于2月7日在废墟中获救。在叙利亚震区，20名伊斯兰国圣战囚犯则趁乱越狱。

广告 继续浏览后续

据加纳驻土耳其大使称，曾效力于切尔西和纽卡斯尔联的加纳国际球员克里斯蒂安-阿特苏于去年9月加盟土耳其哈塔伊（Hatayspor）体育俱乐部，这次土耳其2.6大地震后他被报告失踪，幸而今天在哈塔伊废墟中他被挖出幸免遇难。

据该俱乐部负责人奥扎特（Mustafa Özat）告诉媒体，阿特苏获救后，因受伤被送进了医院。但该俱乐部至少还有两名球员下落不明。

欧盟千人搜救

第一批外国救援队将于星期二抵达。土耳其总统宣布在受地震影响的十个省份实行为期三个月的紧急状态，据他说，已有45个国家表示愿意提供帮助。

欧盟已经从包括法国、德国和希腊在内的19个成员国动员了1185名救援人员和79条搜索犬。对于叙利亚，欧盟正在与当地的人道主义伙伴联系，并资助援助行动。

美国总统乔-拜登向埃尔多安先生承诺提供"任何需要的帮助"。据白宫称，两支各有79名救援人员的美国分队正准备前往震区现场。

据中国官媒报道，中国在周二宣布，将向土耳其发送价值590万美元的赈灾援助，包括城市救援人员、医疗队和应急设备。

在叙利亚，大马士革当局的呼吁主要由其盟友俄罗斯听到了，莫斯科承诺"在未来几小时内"派出救援队，而据俄军称，300多名俄罗斯士兵已经在现场帮助救援。

联合国也做出了反应，但强调所提供的援助将用于"全国所有的叙利亚人"（不能区别对待）。

20名IS越狱

据联合国称，地震袭击了Bab al-Hawa过境点，这是几乎所有从土耳其运往叙利亚反叛地区的人道主义援助的唯一过境点。

在政府地区开展工作的叙利亚红新月会呼吁欧盟取消对大马士革的制裁，并要求美国开发署（USAID）提供援助，这是继叙利亚外交部长费萨尔-莫克达德（Faisal Moqdad）前一天表示大马士革准备为国际援助的运送提供"便利"之后的又一举措。

趁着混乱，约有20名疑似伊斯兰国（IS）战士从亲土耳其的叛军控制的拉约军事监狱逃出。

法新社这个报道说，在土耳其的桑利乌法，当局在体育馆、学院或清真寺为幸存者开设了宿舍。但许多居民宁愿睡在外面。55岁的穆斯塔法-科云楚（Mustafa Koyuncu）说，他与妻子和五个孩子挤在家里的汽车里，大家都很害怕。他问道：“谁不害怕”？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅