拜登预计月底将到访波兰，纪念俄罗斯入侵乌克兰一周年

美国/乌克兰/俄罗斯

据美国全国广播公司2月7日引述知情人士的话报导，美国总统拜登（Joe Biden）预计将于本月到访波兰，纪念俄罗斯全面入侵乌克兰的一周年纪念日。这些消息人士说，目前的计划是拜登在2月底左右访问波兰。在白宫宣布行程之前，行程并未最终确定，计划可能会发生变化。

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美国国家安全委员会的一位发言人拒绝对此发表评论。目前尚不清楚此行是否会增加其他访问地点。美国全国广播公司上月率先报导，拜登正在考虑前往欧洲，包括可能访问波兰，以纪念2022年2月24日爆发的俄乌战争一周年。

当时有消息称，白宫正在考虑拜登如何纪念这一纪念日，以引起人们对乌克兰抵御俄罗斯残酷入侵的能力的关注，并在冲突进入新阶段时重申美国及国际社会对乌克兰人民的声援。

赴欧洲访问还将使拜登有机会亲自促进美国-欧盟内部的更大团结。拜登在1月25日宣布美国将向乌克兰提供31辆艾布拉姆斯主战坦克时重申了美欧团结的重要性。拜登提及：“我已经说了很久了——俄罗斯方面的期望是我们会分裂，我们不会保持团结一致。但我们充分、彻底、完全团结在一起。”

据美国国防部2月3日介绍，“自拜登政府开始执政以来，美国现在总共承诺向乌克兰提供300亿美元的安全援助。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过320亿美元的安全援助，自2022年2月24日俄罗斯开始无端全面入侵以来，已承诺提供超过293亿美元的安全援助。”

五角大楼强调：“美国将继续与盟国和伙伴合作，向乌克兰提供能力，以满足其眼前的战场需要和长期的安全援助要求。”

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