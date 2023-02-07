日首相出席“北方领土日”活动 时隔5年声明再提“非法占据”

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日本政府和相关团体于2月7日每年的“北方领土日”，在东京举行了“要求归还北方领土全国大会”。会上通过的声明谴责称，北方四岛“在77年前被苏联非法占据直至今日，此事决不能容忍”。据悉，这是自2018年大会以来，日本政府和相关团体发表的联合声明中首次恢复使用“非法占据”一词。这意味着日方对持续入侵乌克兰的俄罗斯强化了姿态。

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1981年，日本内阁通过每年2月7日为“北方领土日”，出席大会的岸田文雄在周二会上发言称：“令人遗憾的是，即使在战后77年的今天，北方领土问题仍未解决，日俄之间仍未缔结和平条约”。他指出：“目前，由于俄罗斯对乌克兰的侵略，日俄关系陷入困境，但日本政府坚定地坚持解决领土问题和（与俄罗斯）缔结和平条约的政策”。

北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）一直是日俄两国之间争执不下的焦点。由于确认北方四岛（择捉岛、国后岛、色丹岛、齿舞群岛）是日本领土的《日俄通好条约》缔结于1855年2月7日，日本政府将这一天定为“北方领土日”。此次大会是受新冠疫情防疫措施影响后时隔3年再次在现场举行。

据共同社报导，2019年、2020年的大会声明考虑到时任首相安倍晋三致力于与俄总统普京之间的谈判，未使用“非法占据”一词。2021年和2022年的表述是“在没有法律根据的情况下占据”。

日本在去年2月俄乌战争爆发后采取对俄制裁，俄方作为反制在同年3月宣布中断包括北方四岛领土问题在内的和平条约缔结谈判。同年9月，俄方宣布废除有关四岛俄罗斯人与原岛民等互访的“免签交流”和原岛民“自由访问”的政府间协议。周二活动的组织者说，有5322名原岛民仍然在世。

岸田文雄在发言中指出，重启允许北方领土的原岛民等免签证前往扫墓的四岛交流项目“是今后日俄关系中的最优先事项之一”。他表示将坚持解决领土问题并签订和平条约的方针。自1964年以来，原岛民和他们的家庭成员前往岛上扫墓进行免签访问。

岸田文雄表示：“我们将尽最大努力响应现在已经上了年纪的原岛民的愿望”。他指出：“北方领土问题是整个国家的问题。正因为目前的形势，有必要加深每个公民对这个问题的关心和理解，政府和人民的共同努力。最后，我想再次请求日本人民的大力支持和鼓励。”

日本外务大臣林芳正当天在出席新闻发布会时，就俄罗斯入侵乌克兰将满一周年表示：“我们认为，俄罗斯对乌克兰的侵略是一种动摇国际秩序基础的暴行，是绝对不可接受的。日本将与包括七国集团（G7）在内的国际社会合作开展对俄外交，并将继续采取对俄罗斯采取强有力的制裁等措施，以尽快制止俄罗斯对乌克兰的侵略。”

林芳正称：“同时，例如，对于日本和俄罗斯作为邻国需要解决的事项，如渔业等经济活动和与海上安全有关的问题，我们将作出适当的反应，同时在我们的整体外交中仔细考虑什么有助于我们的国家利益的角度”。

林芳正称，“在此基础上，关于北方领土问题，我们与俄罗斯外交关系的基本政策，即解决领土问题和缔结和平条约，仍然没有改变。此外，恢复项目，包括北方领土扫墓之旅，是日本和俄罗斯未来关系的首要任务之一，日本政府强烈希望情况能够尽快恢复项目。”

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