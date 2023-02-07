法国参议院通过决议促政府向乌克兰提供更多军援

法国/乌克兰

法国参议院以压倒多数通过呼吁加强支持乌克兰的决议2023年2月7日

法国参议院2月7日以压倒优势通过了一项决议，重申其对乌克兰的支持，并呼吁法国政府加强援助乌克兰，"特别是武器的运送"。

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在乌克兰议会议长鲁斯兰-斯特凡楚克（Rouslan Stefantchouk）访问法国，在参议院发表演讲不到一周后，法国参议院以324票对16票的压倒优势通过了呼吁政府加强援助乌克兰的决议。

以右翼政党议员占多数的参议院通过的这一文本，呼吁法国政府"与欧洲伙伴一道，继续并特别加强向乌克兰运送武器"。

提出该文本的独立党团主席克劳德-马尔胡雷（Claude Malhuret）说："现在我们必须（向乌克兰）交付坦克、导弹、地空防御系统和飞机。

法国参议院生态团体主席纪尧姆-冈塔德（Guillaume Gontard）则"郑重要求共和国总统马克龙向乌克兰提供一些勒克莱尔坦克"。

法国共产党籍参议员皮埃尔-洛朗（Pierre Laurent）则批评该动议"只有一条路，即军事升级"，并对此表示遗憾。他补充说：“这个动议实际上为未来跨越所有红线开了绿灯”。

之前据法新社报道说，在这个文本中，法国参议院计划重申"完全支持乌克兰在其边界内的独立、主权和领土完整，并指出，这一点得到了1994年《布达佩斯备忘录》的国际认可，并在2009年得到俄罗斯联邦的确认"。

此外，该决议还邀请法国政府和欧洲联盟促进任何"旨在阐明和判断可能构成俄罗斯联邦所犯战争罪和危害人类罪的事实的倡议"。

上周三，在乌克兰议会拉达（Rada）的议长鲁斯兰-斯特凡楚克访问法国在参议院会议厅发表讲话时，法国参议院议长热拉尔-拉舍尔（Gérard Larcher）表示，"乌克兰不仅必须能够抵抗（俄罗斯的侵略），而且必须能够取得战略优势。我们必须帮助它这样做。

最初，该决议案文本是由法国参院独立人士联盟（Les Indépendants）主席克劳德·马尔胡雷（Claude Malhuret）提出，应参议长热拉尔-拉舍尔（Gérard Larcher）的要求被列入议程，由共和党（LR）党团主席布鲁诺·勒塔约（Bruno Retailleau）、中间派埃尔维-马赛（Hervé Marseille）、复兴党多数派（RDPI）弗朗索瓦·帕特里亚特（François Patriat）、欧洲民社大会（RDSE）主席让-克洛德·勒奎尔（Jean-Claude Requier）共同签署。

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