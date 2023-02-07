泽连斯基访欧盟细节被错误分享酿安全隐患

泽连斯基/欧盟

据政客杂志消息，乌克兰总统泽连斯基本周访布鲁塞尔计划的细节被错误分享，构成安全隐患，他能否成行还不确定。

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欧洲理事会主席米歇尔的发言人巴伦德-莱茨周一表示，乌克兰总统泽连斯基已被邀请出席欧盟27国的"未来峰会"，但因安全原因，这位发言人没有提供进一步的细节。据几个消息来源称，泽连斯基可能在本周四到布鲁塞尔访问。

据《政客》2月7日说：乌克兰总统泽连斯基是否于本周四访布鲁塞尔还未定，原因是欧洲议会主席罗伯塔-梅佐拉手下的高级官员周一在分享这次旅行计划的消息时，犯了一个“重大错误”，加剧了安全问题。但该媒体没有说明“重大错误”的内容。

据几位了解情况的消息人士说，欧盟正准备在周四接待乌克兰总统泽连斯基，他将在欧洲理事会峰会上与欧盟国家元首和政府首脑见面，并将在欧洲议会的特别全体会议上发言。

这次旅行如果成行，将是泽连斯基自俄罗斯近一年前入侵乌克兰以来的第二次出国旅行。他去年12月前往华盛顿，与美国总统拜登会面，并在美国国会发表讲话，要求美国向乌克兰提供更多的财政和军事帮助。

另据法新社说，欧盟领导人特别峰会定于本周四和周五在布鲁塞尔举行，除其他事项外，这次峰会将讨论乌克兰战争的演变以及欧盟对基辅的声援。

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔、欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩和其他欧盟高级代表上周五在基辅与泽伦斯基会面，以表示他们对乌克兰加入欧盟进程的支持。

乌克兰自2022年6月以来一直是欧盟正式候选国，这是一个艰巨的过程，需要许多改革，可能需要数年时间，但基辅希望能加快这一进程。

乌克兰也得到欧盟的财政支持，欧盟承诺向乌克兰提供500亿欧元，包括人道主义和军事援助。

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