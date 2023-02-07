【视频】法媒体人评气球事件 不认为美中关系正在走向紧张升级

美国/中国/间谍气球

美国海军正在继续寻找2月4日星期六在南卡罗来纳州海岸被一架美军战机击落的中国气球的碎片，这个气球在美国上空飞行了数天。而另一个气球正在拉丁美洲上空飞行。针对中国疑似间谍气球事件，和本台同属法国世界媒体集团的时事评论员Rybinsky，在新闻节目中，谈到了自己的看法。不认为，美中之间的紧张关系会因为气球事件进一步升级。

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中国否认进行了间谍活动，表现出是受害者的形象，这是否是在扭转局势对自己有利呢？对此Rybinsky表示：要知道通常来说，如果处于正常时期，如果中国和美国之间还可以有正常的时候，没有人会对这一事件做出如此大的反应。似乎会说，是中国人的失误。所有的迹象都是这样显示的，尽管它并不是个真正的失误。美国人会假装相信这是个失误。简而言之，就会到此为止。他说：“那确实有值得让人微笑的地方。首先对中国人来说，看上去，他们没能控制机器，但尽管如此，他们还是打肿脸充胖子地说，看看这些教我们探测领空课的美国人，他们就让这么大的气球从他们的领空上飞过。那他们真的不合格。这让他们喜欢。因为在背后笑话美帝国主义一直以来，这很重要。

2023年2月2日，五角大楼跟踪在美国高空飞行的中国间谍气球。 © AP/Larry Mayer

但尽管如此，还是看看到底发生了什么。Rybinsky回忆了气球事件的过程：首先，白宫想要立即击落这个气球。可五角大楼说，先等等，因为地面还有人口密集的居住区。也不知道气球里有什么。等一等，直到它飞到海面上空。这就是事情发生的过程。顺便说一句，现在，调查人员正非常细致地打捞回收这些碎片，看看这个气球到底是什么。就这样，气球被击落下，是被红外线导弹方面的先进技术手段击落的。

Rybinsky说：”简而言之，可以看到，在这个相当无害的事件背后，有一些东西属于战争或战争的范畴，它是面对对抗方或对手，一个在心理上、或在技术上占据优势的问题。所以也并非一无是处，因为你也最终看到了，布林肯说既然是这样，那我就推迟访问北京。因此，从官方角度讲，他不想危及下一步的工作。他说我不想带着这个气球的事去北京，只谈这个，如果这样会上就只会谈这个主题，而我们有更重要的事情谈。而且，确实有更重要的事情。但与此同时，中国人对自己说，好吧，让我们看看美国的外交干点什么。如果尽管有这个气球问题，布林肯还是来了，那么美国外交还是有可塑性的。如果它撑着，就像布林肯那样不软不硬地支撑着，那就意味着美国外交的可塑性不强。你看，这是一种测试对方的方式，而对方做出反应是希望自己的对家能理解他们为什么被测试。

那也就是说美国人在游戏中已经失去了不少……？Rybinsky回答说：“嗯，是也不是，因为在这一点上他们弥补回来了，首先他们用打落气球的方式弥补了这一点。其实美国是可以放手，让气球飞走的。当能是在确信没有什么危险的那一刻开始。另外我想到了另一个重点，那就是这个气球被认为是进行间谍活动的工具。坦率地说，中国拥有卫星，如果想监视，例如，美国的军营和基地，是有办法这样做的。不需要用气象气球来做，它的效率太低了。所以这就是为什么它很重要。最重要的是，因为基本上有这样的想法：我们必须在进一步发展之前衡量自己。但是，也许你认为这段插曲在近期内就足够了，也就是说，我们双方可能会有一些略显青涩或强硬的言辞，但我不认为（美中关系）会走向更加危险的紧张升级。因此，如果必须习惯这类事件的发生，也许是一个相对积极的事情。因为双方可以在很短的时间里为一件小事吵吵闹闹，那也就是说|会放弃向紧张进一步发展。如论如何，这都是希望看到的状况。

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