【视频】马里对俄关系持续升温 拉夫罗夫首访巴马科

俄罗斯，非洲

俄罗斯外长拉夫罗夫周二访问马里并会见马里军政府领导人戈伊塔，巴马科表示，拉夫罗夫此访问将为马里和俄罗斯间不断增加的合作 "注入新活力"。

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俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫周二将访问马里并会见马里军政府领导人阿西米-戈伊塔上校，访问的目的是为巴马科和莫斯科间不断增加的合作 "注入新活力"。

拉夫罗夫2月7日稍早时候抵达马里，他在机场受到马里外长阿卜杜拉耶-迪奥普的迎接，此后双方没有向记者发表声明。拉夫罗夫周二将会见马里军政府首脑阿西米-戈伊塔上校，会见后将举行新闻发布会。

马里正深受圣战武装暴力和多层面深刻危机的困扰，拉夫罗夫此次在马里预计将停留不到24小时，访问之际，正是马里军政府与莫斯科关系最近之际，而与此同时，马里放弃了与法国及其合作伙伴的军事联盟。

尽管此后马里多名部长已多次访问过莫斯科，但这是拉夫罗夫对马里的首次访问，马里外交部说，此次访问 "实现了 "戈伊塔总统和普京总统 "为两国在国防安全以及经济层面的合作提供新的动力"。

军方在2020年通过武力夺取了马里的权力，并在2021年通过第二次政变巩固了其控制权，军政府将俄罗斯视为其对抗圣战分子的主要盟友。早在2021年底，就有报道称与俄罗斯有联系的战斗人员抵达马里领土。据说其中有数百人与马里士兵一起作战。

马里当局称这些人是双方已有合作下派出的教官，是军政权所称捍卫主权的一个战略选择。但西方和人权组织说，他们是俄罗斯瓦格纳的雇佣兵。此外马里也曾多次受到俄罗斯的武器支援，包括战机和直升机等。

这一战略转变的结果存在争议。马里当局声称已扭转了打击圣战分子的势头。但联合国表示悲观，几个月来，该国在北部和东北部廷巴克图、加奥和梅纳卡地区，圣战分子和武装团体间的战斗造成了大量平民伤亡和流离失所。在拉夫罗夫抵达马里时，2015年与马里中央签署重大和平协议的前图瓦雷格叛军和武装团体已暂停参与该协议。马里军队的新盟友多次被人权组织和证人指控虐待平民。

在拉夫罗夫抵访前两天，马里军政府宣布驱逐联合国特派团的人权部门负责人。联合国人权事务高级专员呼吁马里军政府 应"立即撤销这一令人遗憾的决定"。

法新社报道说，除马里之外，拉夫罗夫此次访问是对整个非洲大陆施加影响战略的一部分，该地区许多国家都选择谨慎立场，没有公开谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。今年1月，拉夫罗夫访问非洲，这是他在6个月内第二次对非洲的访问。非洲正成为大国之间经济、政治和外交激烈竞争的舞台。法国国际关系研究所(IFRI)

点击视频，收看法国电视France24就拉夫罗夫访问马里对法国国际关系研究所(IFRI)专家的采访报道。

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