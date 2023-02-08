大地震：土耳其叙利亚遇难者已超11200人

土耳其/叙利亚/地震

据2月8日周三公布的最新官方数据，周一凌晨袭击土耳其和叙利亚的地震造成的遇难者已上升到11200多人。灾区居民对救援缓慢表示愤怒。土耳其总统表示最初道路和机场困难已解决。

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土耳其总统埃尔多安在访问震中卡赫拉曼马拉斯（Kahramanmaras）时宣布，土耳其的死亡人数已经达到8574人。在叙利亚，已有2662具尸体被从废墟中拉出来。

据土耳其总统埃尔多安称，灾难发生三天后，该国已有5万人受伤和获救。

据叙利亚医生和当局说，叙利亚有5000人受伤。

搜救人员继续在废墟中救出幸存者，但是寒冷、雪雨恶劣天际给搜救工作增加了困难。预计死亡人数还会增加。

在现场运作的法国救援队已在其负责的一栋9层楼废墟上工作了一整夜。法国即将在土耳其部署一个野战医院。

土耳其震区灾民对搜救行动缓慢表示愤怒，在震中卡赫拉曼马拉斯，一位名叫阿里的男子向法新社说，“国家在哪里？已经两天了，我们没有看到任何人（......），孩子们被冻死了"，他仍希望被困在废墟中兄弟和侄子们能够获救。

土耳其总统今天试图缓解灾民的批评和愤怒说，"我们最初在机场和道路上遇到了困难，但今天已经好了，明天会更好"。

他还说："我们已经调动了所有的资源，国家正在与Afad（公共救济机构）和有关的市政当局一起，用它所掌握的所有手段进行工作。

埃尔多安先生自2003年以来一直执政，并将于5月连任，他还宣布向每个受影响的家庭发放1万土耳其里拉（494欧元）。

在土耳其东南部地震灾区迪亚巴克尔（Diyarbakir），20万居民因担心房屋倒塌而逃离家园。

土耳其东南港口伊斯肯德伦（Iskenderun），集装箱坠落导致的巨大火灾正在进行中，可能生成有毒烟雾。

包括19个欧洲国家、美国、中国、乌克兰...等45个国家表示愿意向地震灾区提供帮助。台湾一支救援队伍昨天已经抵达伊斯坦布尔。

叙利亚红新月会呼吁欧盟取消对大马士革的制裁，并要求美国开发署（USAID）提供援助。

叙利亚继土耳其之后，也请求欧盟提供救援帮助，欧盟专员Janez Lenarcic周三宣布这个消息时说，欧盟鼓励其成员国向叙利亚提供此类援助。

土耳其东南部在当地时间周一凌晨4:17（格林尼治标准时间1:17）发生了7.8级地震，随后发生了不少于185次余震，包括当天中午的7.5级余震和周二黎明前的5.5级余震。

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