美国向40国通报中国气球监视情况

美国/中国/气球

这张由美国海军提供的图片显示，2023年2月5日，美国水兵在南卡罗来纳州默特尔海域打捞被击落的中国气球残骸。

美国认为上周六被击落的中国高空侦测气球是中国军方庞大监视计划的一部分，并向40个国家通报了有关中国气球间谍活动的情况。

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据路透社周三报道，美国副国务卿舍曼周一在华盛顿向40个国家大使馆的近150名外交官介绍了情况。

而在北京，美国大使馆在周一和周二召集外国使馆外交官，介绍美国关于气球的调查结果。

据华盛顿邮报引述几位美国官员称，美国官员们表示，虽然中国的大部分远程监视工作是由其不断扩大的军事卫星阵列进行的，但解放军的规划人员发现了他们认为的一个机会，即利用在6万至8万英尺或更高的高度飞行的气球，从商业飞机飞行的高空进行监视。

据该报引述美国情报官员说，上周六在南卡罗来纳州附近被美国击毁的中国监视气球是中国高空监视计划的一部分，由解放军在海南省操控，已经持续了数年，目的是收集对中国具有新兴战略利益的国家和地区的军事资产信息，包括日本、印度、越南、台湾和菲律宾。

华邮引述一位美国政府高官说："我们的盟友和伙伴对此事非常感兴趣”。“他们中的许多人意识到，他们的国家（面对中国的侦查）可能是薄弱或易受影响的，可能是中华人民共和国感兴趣的对象。

曾误认为UFO

美国官员已经开始与日本等国官员分享具体信息，这些国家的军事设施是北京的目标。

据一位日本官员说，2020年在日本，一个空中球体引起了人们的猜测。"一些人认为这是一个UFO"。"事后，人们意识到那是一个中国间谍气球。但在当时，这纯粹是一种新奇事件，因为但是没有人见过这个。......所以现在有很多人高度关注这件事"。

另据NBCnews今天说，当美国官员发现之前的不明身份的气球来自中国后，便选择向中国隐瞒他们是如何揭开真相的。

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