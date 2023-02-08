美国隐瞒如何发现间谍气球来自中国

美国政府正在解密一些关于中国在其他国家的监视气球的情报（路透社图片）

拜登政府正在解密中国气球在其他国家的监视情报。美国认为中国气球在五大洲对40个国家的军事资产进行了监视，但没有透露美国是如何发现这些气球来自中国。

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据NBCnews2月8日华盛顿报道，三名美国政府官员称，拜登政府正在致力于解密中国在全球其他数十个国家上空飞行的监视气球的详细信息。

一位了解情况的美国官员说，当美国官员们明白以前的目击事件中出现的不明物体是中国间谍气球时，他们便选择向中国隐瞒他们是如何揭开气球飞行真相的。

美国认为中国的侦察气球已在 40 多个国家的领空侦查飞行，并已向这些国家通报了一些情况。美国计划在本周更进一步解密中国气球的情报。

据华盛顿邮报引述一名日本官员说，2020年在日本，一个空中球体引起了人们的猜测。"一些人认为这是一个UFO"。"事后，人们意识到那是一个中国间谍气球”。

美国官员表示，一些国家可能已经通过自己的情报了解了这些事件。还有一些国家也许不想公开披露中国在其领空飞行了一个监视气球。而拜登政府则不打算公开这些国家的名字。

美国国务院发言人内德·普莱斯周一表示：“世界其他地区也遭受了这些公然侵犯主权的行为。” “我们认为，首先我们要尽可能多地分享信息，这一点很重要，因为这些是我们许多人已经面临并将继续共同面对的挑战。”

星期六，中国的一个监视气球在穿越美国大陆后，在南卡罗来纳州附近被美军击落。美国政府官员说，中国已使用类似的气球对其他国家的基础设施和敏感地点进行了监视，并指出，用气球监视是中国军队在海南岛运作了数年的庞大监视计划的一部分。

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