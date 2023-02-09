中国谴责乔-拜登有关习近平的言论“不负责任”

拜登/习近平

美国总统乔-拜登在国会向两院发表他上任以来的第二次国情咨文2023年2月8日

北京对乔-拜登2月8日在国情咨文讲话时有关习近平的言论表达了强烈不满和反对。中国外交部发言人谴责乔-拜登“不负责任”。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，中国外交部发言人毛宁2月9日周四在例行新闻发布会上针对乔拜登有关习近平的言论说："这些言论（......）是完全不负责任的，违反了外交礼仪的基本规则。她补充说：中国对拜登有关习近平的言论表示强烈不满和反对"。

拜登在国情咨文讲话中说：“赢得与中国的竞争应该使我们所有人团结起来”。“我们在全世界面临着严峻的挑战”。“但在过去的两年里，民主国家变得更强大，独裁政权变得更弱“。

乔-拜登影射习近平陷入困境说，他认为，没有任何一位世界领导人现在愿意跟习近平换位子。

周三拜登还向美国公共广播公司表示，他判断习近平"这个人遇到巨大的问题"，尤其是"经济运行的不好"。

中国外交部发言人毛宁谴责美国“打着竞争的旗号对一国进行污蔑抹黑”，“限制别国的正当发展权利，甚至不惜损害全球产业链供应链，不是一个负责任大国的所为”。

她还称，“中美关系不是你输我赢、你兴我衰的零和博弈”，她并表示，中国将“坚定捍卫自己的主权，安全和发展利益”。

乔-拜登在国情咨文讲话中还说，他“致力于与中国合作，以促进美国的利益并造福世界”。接着，他针对中国侦察气球进入美国领空事件说，“但不要搞错”，“正如我们上周明确表示的，如果中国威胁到我们的主权，我们会采取行动保卫我们的国家。而且我们已经做到了。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅