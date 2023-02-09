乔-拜登说习近平遇到了大问题 特别是经济方面

乔-拜登/习近平

美国总统乔-拜登2月8日在国会发表国情咨文和在媒体采访中，警告中国勿犯美国主权，并指习近平遇到了巨大的经济问题。他还披露俄罗斯入侵乌克兰后，习近平支持普京相对谨慎的原因。

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乔-拜登周三在其任期内发表的第二次国情咨文中，针对中国侦探气球飞入美国和中国国家主席习近平表示，如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保护我们的国家。而且我们已经做到了。

拜登还说，在（他执政的）过去两年里，民主国家变得更强大，专制国家越来越弱。拜登认为，现在“没有任何世界领导人愿意与习近平交换位子。他说，“习近平正在面临着巨大的问题，特别是经济问题。他还说，反对美国从来都不是一个好赌注。从来不是！ ”

拜登昨天接受美国公共广播公司的采访时重复了他在国情咨文中的说法："给我找一个愿意与习近平交换位置的世界领导人”... “我找不到"。

拜登说，他判断习近平"这个人遇到巨大的问题"，尤其是"经济运行得不好"。他还指出，其实习近平之前"曾有过很大的潜力"。

据法新社报道说，乔-拜登说他注意到了中国对俄罗斯的支持相对谨慎。他强调称，与俄罗斯最初入侵乌克兰时"所有人都认为"的情况相反，北京并没有"完全"致力于支持莫斯科。

拜登说，这种保留态度与习近平不希望遭受与俄罗斯相同命运有关。俄罗斯一直受到西方严厉的经济制裁。

拜登还说，去年夏天他给习近平打电话时说：“这不是一个威胁，只是一个观察：那就是，看看俄罗斯发生了什么 ”。

法新社说，去年11月，在印尼巴厘岛的20国峰会期间，拜登首次以美国总统身份与习近平会面。二人现已通过电话或视频会议交谈了五次。

上周六美国军方击落一个进入美国领空的中国气球后，美国外交负责人布林肯取消了原定在上周对北京的访问。

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