大地震：遇难者超过17500人

土耳其/叙利亚/地震

土耳其-叙利亚大地震遇难者已超17500人，大约55000人受伤。72小时搜救黄金窗口正在关闭。挖掘机仍在昼夜不停地工作。幸存者在零下气温中煎熬。

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据土耳其和叙利亚当局2月9日周四公布的最新数据，周一凌晨袭击土耳其和叙利亚的7.8级大地震已造成超过17500人死亡。

据土耳其副总统福阿特-奥特凯（Fuat Otkay）的说法，土耳其约有14351人遇难；据叙利亚官方公布的数字，该国3162人遇难。法新社说，这使地震死亡总人数达到17513人。

灾难发生3天后，找到幸存者的机会越来越小，天气状况也很恶劣。据伦敦大学学院（UCL）的灾难研究员伊兰-凯尔曼（Ilan Kelman）说，最初72小时对寻找幸存者至关重要，90%以上的幸存者都是在这个窗口期获救的。

法新社今早发自土耳其安塔基亚的报道说，当挖掘机昼夜不停地工作时，气温再次下降使那些无家可归的幸存者陷入困境。在震中的加济安泰普市（Gaziantep），今天周四清晨的气温降至零下-5℃。

体育馆、清真寺、学校和商店收留了幸存者过夜。但床位仍然稀缺，数以千计的人蜷缩在汽车里或在临时庇护所里过夜。

五个孩子的父亲艾哈迈德.侯赛因（Ahmet Huseyin）说，在被毁的房屋附近，他自己建造了一个避难所。

土耳其总统埃尔多安承认在灾难管理方面存在某些不足。在这方面土耳其国内有很多针对当局的批评。

该国的推特一度被限制访问。自周一地震以来，土耳其警方已逮捕了十几名在社交网络发送批评政府处理灾难帖子的人。

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