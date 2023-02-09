巴黎市长伊达尔戈重申：反对俄罗斯运动员参加巴黎奥运会

国际/巴黎奥运2024/乌克兰冲突

这张电脑生成的图像由2024巴黎奥运会的组织者于2022年10月20日星期四发布，作为残奥会开幕式的预览。

巴黎市长伊达尔戈(Anne Hidalgo)周四对基辅进行了访问，她在基辅重申了“只要俄罗斯继续对乌克兰发动战争”她就反对俄罗斯运动员前来巴黎参加2024年巴黎奥运会的新立场。

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巴黎市长伊达尔戈应乌克兰首都基辅市长维塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）的邀请，周四对基辅进行了访问，并在基辅市议会上发言。伊达尔戈说，“只要俄罗斯军队继续轰炸你们，继续以你们的平民和基础设施为目标，只要俄罗斯士兵还占领你们的领土，我就不希望俄罗斯运动员参加体育赛事。”

是否拒绝俄罗斯运动员参加巴黎奥运会，这个非常敏感的外交问题是由国际奥委会做决定的。伊达尔戈补充说：“我不怀疑国际奥委会将采取这一立场。”

周二，2024奥运会主办城市巴黎市长加入了基辅倡导的强硬路线，称“只要乌克兰有战争”，她就反对俄罗斯运动员来到巴黎。

与1月底相比，巴黎市长伊达尔戈的立场发生了变化，当时，她表示支持俄罗斯运动员“在中立的旗帜下”参加巴黎奥运会，以免“剥夺运动员们参加比赛”。

是国际奥委会先提出，在“没有积极支持乌克兰战争”的前提下让俄罗斯运动员在中立旗帜下参赛的想法，但这一想法立即遭到乌克兰当局的拒绝，乌克兰当局威胁要抵制巴黎奥运会，并随后受到了波兰、爱沙尼亚和捷克共和国的支持。

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