泽连斯基访英法后今晨与马克龙同机飞抵布鲁塞尔

泽连斯基/英法/欧盟

乌克兰总统泽连斯基昨天周三闪电访问伦敦和巴黎之后，今天2月9日周四早晨，他与法国总统马克龙从巴黎同乘法总统专机飞抵布鲁塞尔。

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乌克兰总统泽连斯基今天上午在布鲁塞尔欧洲议会发表讲话。作为嘉宾，他将出席今明两天的欧盟27国峰会，并计划与欧盟一些成员国展开一对一双边会谈。

预计，泽连斯基将恳请他的欧洲盟友"尽快"向乌克兰提供战斗机，正如他前一天在伦敦和巴黎所做的那样。

泽连斯基此行的主要目标，是要求欧洲盟友提供更多武器，特别是要求提供西方战机。到目前为止，西方还没有向乌克兰提供任何战机。但伦敦昨天表态称，可以先开始培训乌克兰飞行员。

法新社说，眼下时间对乌克兰来说至关重要，乌克兰对俄军最近在乌东顿巴斯取得的成功感到担忧，并担心在未来几周莫斯科会发动更大规模进攻。

乌克兰总统泽连斯基昨天周三出人意料的展开闪电之旅，这是他自2022年2月24日俄罗斯发动侵略战争以来，第二次出国旅行。此前，他去年12月访问过美国。

昨晚他从伦敦乘坐英国转机飞抵巴黎，然后与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨在爱丽舍宫会面并共进晚餐。马克龙周三晚间表示，乌克兰可以依靠法国及其欧洲伙伴和盟友赢得对俄战争。

当泽连斯基在采访中被问及马克龙坚持与普京保持对话的立场时，他答说，马克龙已完全改变了主意。这个回答今天被法国媒体广泛引用。

此外，曾主张让俄罗斯运动员打中立旗号参加2024巴黎奥运会的巴黎市长伊塔尔戈也改变了主义。她昨天宣布，只要乌克兰战争仍在继续，就应禁止俄罗斯运动员参加巴黎奥运会。

乌克兰之前曾对国际奥委会考虑让俄罗斯运动员参加巴黎奥运会表示了愤怒，在威胁抵制的同时，指出：“沾着乌克兰人鲜血的钞票收买了国际奥委会的虚伪”。

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