澳大利亚煤炭运往中国 国防部将移除建筑中所有中国制摄像头

澳大利亚/中国

澳大利亚政府周四（2月9号）宣布，澳大利亚国防部将从其建筑中移除所有中国制造的监控摄像头，以确保它们 "完全安全"。

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根据媒体透露，周四，一批来自澳大利亚的煤炭正在运往中国，这是两年多来的第一次，被认为是双边关系升温的一个迹象。但与此同时，国防部长理查德-马尔斯说，官员们将找到并拆除国防部驻地的所有中国制造的摄像头。他告诉国家广播公司(ABC)，目的是使这些建筑物 "完全安全"。

根据反对派政治家詹姆斯-帕特森的数据，至少有913个这样的设备被安装在250多个政府设施中，报道指出，帕特森以反中国政府的立场而闻名，并声称这些地方都有 "间谍软件"。 除国防部外，澳大利亚外交部和财政部以及总检察长办公室也都配备了这些设备。

据法新社，问题摄像机是由海康威视和大华生产，这两个中国公司在美国都被列入黑名单。 美国商务部称，它们都参与了对中国新疆省维吾尔少数民族的 "监视"。去年11月，华盛顿禁止进口这两个公司设备，理由是 "对国家安全有不可接受的风险"。

海康威视拒绝了这些指控，并告诉法新社，其产品 "符合所有适用的澳大利亚法律和法规，并符合严格的安全要求"。 周四，北京指责堪培拉 "滥用国家权力，歧视和打击中国公司"。

北京和堪培拉曾经是密切的贸易伙伴，但由于中国在太平洋地区的影响，在新疆和香港的压制，以及关于新冠疫情大流行病起源的争论，它们的关系已经恶化，北京之后对包括葡萄酒在内的澳大利亚主要出口产品征收高额关税。 在2020年的紧张局势高峰期，中国对澳大利亚的主要出口产品征收高额关税。自工党总理安东尼-阿尔巴尼斯5月上任以来，澳大利亚的中左翼政府一直在努力使与中国的关系升温。阿尔巴尼斯表示，他不担心北京对移除摄影机一事可能会有怎样的反应。他告诉媒体：我们依据澳洲国家利益采取行动。我们行事光明磊落，且会持续这么做。

两年来第一批澳洲煤炭运抵中国

澳大利亚以前是中国的主要煤炭供应商之一。而自2020年以来，在与澳大利亚前保守派政府的激烈争执中，没有任何一批澳大利亚煤炭运抵中国。 根据海事数据平台MarineTraffic的数据，一艘名为Magic Eclipse的船在上个月离开澳大利亚昆士兰州的海波因特（Hay Point）后，于周四在中国南部城市湛江附近停靠。

彭博社说，这艘散货船装载的是一种主要用于炼钢的煤炭，目的地是中国市场。一位接近澳大利亚政府的消息人士周四告诉法新社，堪培拉 "知道有报道说澳大利亚的煤炭货物将在昨晚抵达中国的一个港口“。但"这批货物还没有通关。”

据报 即将出访北京的澳大利亚贸易部长唐-法雷尔在一份声明中说，"任何解决贸易壁垒的步骤都会受到欢迎"。本周早些时候，他会见了他的中国同僚王文涛，并说他们已经讨论了可能的 "全面恢复贸易"。

澳大利亚外交部长于去年12月对中国展开破冰之旅，这是四年来堪培拉高级官员首次访问中国。

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