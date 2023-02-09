金正恩携妻女阅兵 展示创纪录多洲际弹道导弹

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朝鲜领导人金正恩与他的女儿和妻子抵达阅兵式会场2023年2月9日

朝鲜领导人金正恩2月8日周三携妻子和女儿出席了一次大型阅兵式。这次阅兵式展示了创纪录数量的可携核弹头的洲际弹道导弹（ICBM）。

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据朝中社（KCNA）周四说，这次阅兵旨在展示朝鲜"强大的核打击能力"。

法新社说，这场阅兵式于星期三晚上在首都平壤市中心以金正恩祖父金日成的名字命名的广场上举行。

朝中社发布的照片显示，这次阅兵标志着朝鲜军队成立75周年，金正恩携妻子李雪主（Ri Sol Ju）和女儿Ju Ae（音译主爱）阅了兵。

其他图片显示，金正恩在他的将军们簇拥下，视察了武装士兵的队伍并向他们敬礼，同时有部队和导弹在背景中列队通过。

据总部设在首尔的《NK新闻》报道，阅兵式上至少展示了10枚朝鲜最大的洲际弹道导弹--火星-17，还有显然是为运载固体燃料洲际弹道导弹而设计的车辆。

发展这种洲际弹道导弹是平壤的主要目标之一，因为它可以帮助其核弹更难被发现和不容易被摧毁。

据朝中社的报道，洲际弹道导弹的出现引起了人群的"热烈欢呼"。该社还补充说，由士兵和其他导弹组成的"战术核部队"也参加了阅兵。

"完整核武国家"

朝鲜拥有核武器后，便通过展示此类核武的阅兵活动，来纪念其政治日历中的重要日期。

对于观察家来说，这是一个机会，可以看到这个隐蔽的国家在军事上取得了多大的进展，此刻它正处于禁止发展弹道导弹与核武计划的制裁之下。

分析人士说，朝鲜阅兵期间公开展示的武器装备的数量和类型显示了该国在核武方面的重大进展，这可能对美国构成挑战。

驻美国的专家Ankit Panda告诉法新社："他们在阅兵式上展示了比以往更多的洲际弹道导弹，这与金正恩大规模生产核武器和运载系统的指令相一致"。

他说，这对华盛顿来说可能是一个问题，因为美国的导弹防御系统是为了对付"有限的"朝鲜威胁。但是现在朝鲜已经证明，其核力量远非“有限”。

其他分析人士说，平壤通过展示如此多的火星-17（其最先进的洲际弹道导弹）发出了一个明确的信息。

首尔梨花（Ehwa）大学的教授李雷夫（Leif-Eric Easley）告诉法新社：“朝鲜正试图宣布自己是一个完整的核武国家”。"金正恩正在让他的战术和远程导弹为自己说话"。

新一代

金正恩的女儿自去年11月首次出现在洲际弹道导弹发射现场之后，就越来越多地露面。而之前她长期被保护在媒体聚光灯之外。周二这个10岁的孩子还出席了庆祝朝鲜建军75周年的宴会和其他重要活动。

分析人士称，金正恩将她视为自己的继承人。据首尔情报部门称，金正恩还有另外两个孩子。但这个女儿应该最像他。

当年金正恩的父亲金正日也是在好几个孩子中选择了金正恩做继承人，就是因为他最像父亲。

本周三的阅兵是平壤近年来举行的第四次夜间阅兵。此前，该政权表示将扩大和加强其军事演习，以便为战争做好准备。

2022年，朝鲜进行了创纪录多次的武器试验，包括首次发射其最先进的洲际弹道导弹。

金正恩最近要求他的国家通过大规模生产战术核武器和开发新的核反击导弹，要"成倍"增加其军事武库。

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