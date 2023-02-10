美国德州拟禁中国人买房地产，佛州等11州或跟进

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美国朝野越来越警惕中共的渗透和威胁。德州正在考虑禁止中国公民购买房地产，还有其它11个州也有可能跟进。

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据法新社报导，共和党籍德州议会参议员 科尔克 霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月提出议案，准备禁止中国人、俄罗斯人、伊朗人、朝鲜人在当地拥有不动产，但主要目标似乎是中国公民。

她表示：“许多德州人最关心的议题是国家安全，以及特定的敌对外国实体持有越来越多的德州土地。”

共和党籍 德州 州长 艾波特（Greg Abbott）已表态，如果州议会通过这项议案，他将会签署成为法律。

不只是德州，佛罗里达州、阿肯色州、南达科他州和其它8个州，也都在考虑立法限制外国人持有不动产。在美国，中国公民或者企业持有当地农地和其它不动产日益成为热门议题。

德州议会众议员吴元之（Gene Wu）表示，美国2月4日击落疑似中共侦察气球后，美中关系更加紧张，限制中国人持有房地产的力道可能随之升高。

提出法案的 科尔克 霍斯特 说，这项提案出台的导火索是一名与中国共产党有关联的退役中共军官买下德州13万英亩的土地，这块地靠近 劳夫林 空军基地（Laughlin Air Force Base）。

这块地的买家孙广信声称，他买地是想要打造一个风能和太阳能电场。但德州2021年已经叫停了这项计划。

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