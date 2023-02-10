韩国明天起恢复对中国游客发放签证
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韩国政府周五（2月10日）宣布，韩国将从本周末起恢复向来自中国的游客发放短期签证，首尔之前针对中国疫情增高而推出的入境检疫措施曾引发北京不满。
韩国疾病防控中心在其公告中说，将 "取消对中国的短期签证限制，从2月11日起恢复发放签证"。
在中国此前突然放弃清零防疫、全国范围内出现新冠感染海啸时，韩国于1月份实施了以上的签证限制措施，首尔当局表示，上周以来，自中国入境者的新冠落地检测阳性率已降至1.4%，比此前实行限制措施时的阳性率20%明显降低。
疾控控中心表示，停止实施短期签证发放限制是适应于中国目前的疫情状况， "没有迹象表明新冠病毒在中国农历新年后有进一步传播或变异"。
除恢复发放短期签证外，对入境新冠检疫的其他限制措施、如强制检测等仍然保留：所有从中国抵达的旅客必须在起飞前进行新冠检测，并在抵达韩国的当天在此接受一次PCR检测。同时检测呈阳性的游客需接受为期一周的隔离。
韩国一月宣布的限制措施曾引发北京批评，指其为对中国游客“歧视”，并采取对等报复措施，暂停了对韩国人发放短期签证。
报道指，韩国自去年以来，已停止要求所有其他国家旅客在登机前和落地后进行核酸测试。 1月30日，韩国宣布除了在公共交通和医院等卫生设施外，其他大多数室内场所停止强制佩戴口罩。
此外，印度也宣布从下周一（2月13日）起，停止要求来自或途经新加坡、中国、香港、韩国、泰国和日本的旅客，提供出发前的新冠检测阴性结果。路透社报道援引该国卫生部周五表示，取消这项规定是因为全球的新冠感染率大幅下降。而据印度卫生部周四发给印度民航部的通告，对飞抵印度的2%旅客随机进行新冠检测的安排仍将保留。
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