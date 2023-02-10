韩国明天起恢复对中国游客发放签证

韩国，中国，新冠检疫

2022年12月29日，戴着口罩的旅客在北京首都国际机场的国际航班登机柜台办理登机手续后，使用智能手机填写健康声明。目前已有美国、日本、法国等十几个国家要求对从中国出发的旅客进行COVID-19阴性测试。

韩国政府周五（2月10日）宣布，韩国将从本周末起恢复向来自中国的游客发放短期签证，首尔之前针对中国疫情增高而推出的入境检疫措施曾引发北京不满。

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韩国疾病防控中心在其公告中说，将 "取消对中国的短期签证限制，从2月11日起恢复发放签证"。

在中国此前突然放弃清零防疫、全国范围内出现新冠感染海啸时，韩国于1月份实施了以上的签证限制措施，首尔当局表示，上周以来，自中国入境者的新冠落地检测阳性率已降至1.4%，比此前实行限制措施时的阳性率20%明显降低。

疾控控中心表示，停止实施短期签证发放限制是适应于中国目前的疫情状况， "没有迹象表明新冠病毒在中国农历新年后有进一步传播或变异"。

除恢复发放短期签证外，对入境新冠检疫的其他限制措施、如强制检测等仍然保留：所有从中国抵达的旅客必须在起飞前进行新冠检测，并在抵达韩国的当天在此接受一次PCR检测。同时检测呈阳性的游客需接受为期一周的隔离。

韩国一月宣布的限制措施曾引发北京批评，指其为对中国游客“歧视”，并采取对等报复措施，暂停了对韩国人发放短期签证。

报道指，韩国自去年以来，已停止要求所有其他国家旅客在登机前和落地后进行核酸测试。 1月30日，韩国宣布除了在公共交通和医院等卫生设施外，其他大多数室内场所停止强制佩戴口罩。

此外，印度也宣布从下周一（2月13日）起，停止要求来自或途经新加坡、中国、香港、韩国、泰国和日本的旅客，提供出发前的新冠检测阴性结果。路透社报道援引该国卫生部周五表示，取消这项规定是因为全球的新冠感染率大幅下降。而据印度卫生部周四发给印度民航部的通告，对飞抵印度的2%旅客随机进行新冠检测的安排仍将保留。

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