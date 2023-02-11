土叙地震救灾夜以继日

土耳其/叙利亚/地震

土耳其与相接的叙利亚发生强震以来，来自几十个国家的救援队日以继夜地在数千座震毁建筑的废墟中辛勤工作，解救被埋在瓦砾下的幸存者。在冰冷的温度下，他们经常呼吁保持安静，因为他们竭力想从破旧的混凝土堆中听到任何生命的声音。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，又有两名妇女在地震废墟中幸存数日后被救出。但是，地震造成的死亡人数攀升达 24,150 人。土耳其死亡人数为 20,665 人，叙利亚死亡人数超过 3,500 人。

周一发生的 7.8 级地震，在土耳其和叙利亚继续发生了几次强烈余震，是本世纪第七大致命自然灾害，超过了日本 2011 年的地震和海啸，接近 2003 年邻国伊朗地震造成的 31,000 人死亡。1999 年在土耳其西北部发生的类似强烈地震造成 17,000 多人丧生。

土耳其当局周六表示，在该地区发生 20 年来最致命的地震后，两名妇女被困 122 小时，救援人员在土耳其从倒塌建筑物的废墟中救出了这两名妇女。另一名受伤的 55 岁男子被确认为 Masallah Cicek，他是从土耳其东南部最大城市迪亚巴克尔一座倒塌建筑的废墟中救出来的。

在冰冷的温度下，救援者经常呼吁保持安静，因为他们竭力想从破旧的混凝土堆中听到任何生命的声音。在土耳其的 Samandag 区，救援人员蹲在混凝土板下，低声说着“Inshallah”——“上帝保佑”——他们小心翼翼地将手伸入废墟中，救出了一名 10 天大的新生儿。

他睁大双眼，婴儿 Yagiz Ulas 被包裹在保暖毯中，被抬到战地医院。视频图像显示，急救人员还带走了他的母亲，她在担架上头晕目眩，脸色苍白，但神志清醒。

土耳其副总统福阿特·奥克塔伊 (Fuat Oktay) 连夜告诉记者，在过去 24 小时内，有 67 人从废墟中被救出，受灾地区共动用了 31,000 名救援人员。他说，大约有 80,000 人在医院接受治疗，而 105 万人因地震而无家可归，他们挤在临时避难所里。

由于许多人在寒冷的冬季条件下缺乏食物，民众对两国领导人对救灾反应的质疑越来越多。据叙利亚官方媒体称，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德 (Bashar al-Assad) 与妻子阿斯玛 (Asma) 一起前往阿勒颇 (Aleppo) 的一家医院，据报道这是自地震以来他首次前往受灾地区。

早些时候，世界粮食计划署表示，由于战争状态使救援工作变得复杂，它在叛军控制的叙利亚西北部的库存即将告罄。

周五，埃尔多安访问了土耳其的阿德亚曼省，他承认政府的反应没有达到预期的速度。反对者抓住这个问题攻击埃尔多安，他将在 5 月 14 日举行的投票中竞选连任，但可能会因为灾难而推迟。

路透社称，对延迟提供援助和启动救援工作的愤怒情绪可能会影响选举。

甚至在地震发生之前，投票就被视为埃尔多安执政二十年以来最严峻的挑战。艾尔多安呼吁团结一致，并谴责他所谓的“为政治利益而进行的消极运动”。土耳其主要反对党领袖凯末尔·基利达罗格鲁批评政府的反应。批评称，“地震很大，但比地震更严重的是缺乏协调、缺乏计划和无能。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅