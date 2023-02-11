气球事件后美国将六家中国公司列入黑名单

中美，外交

法新社报道，在一个装有间谍装置的中国气球在美国上空被击落后，美国周五（2月10日）将六家中国公司列入黑名单，禁止它们未经许可获取美国的技术和产品。

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美国商务部在声明中援引负责工业和安全的副部长艾伦-埃斯特维兹（Alan Estevez）的话说，"中国使用高空气球侵犯了我们的主权，威胁到美国的国家安全”。

美国上周六（2月4日）在靠近大西洋沿岸击落了一个中国高空气球，该气球之前曾飞过敏感军事地区上空。北京称这是一架 "主要用于气象研究目的的民用飞艇"，但美国军用飞机拍摄的图像显示，气球上配备了间谍工具。

这一气球外交冲突导致美国国务卿布林肯推迟了原定上周日对中国的罕见访问。

美国商务部副部长唐-格雷夫斯（Don Graves）表示，这六家中国公司被列入的美国黑名单 "是一个强有力的工具，可以识别和阻止那些试图借开拓全球市场损害和威胁美国国家安全的行为者"。他说，"我们将毫不犹豫地使用这个名单，以及我们其他的监管和执法工具来保护美国的国家安全”。

另据白宫发言人表示，周五美国军方根据总统拜登的命令，在阿拉斯加上空击落了一个 "高空飞行物"，但没有详细说明该飞行物的性质和来源。

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