气球让美中关系吸凉气股市也动荡 摩根大佬想访北京劝有话都好好说

股市/气球事件

本星期全球股市都受到中美关系跌宕的影响。周五中国通胀成为亚洲数据焦点，一周结束时美联储的鹰派评论令风险资产蒙受了一些阴影，因为投资者也在思考中美政治紧张局势加深的市场影响。

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路透社引据股评家麦吉弗称，就其本身而言，中国经济重新开放可能会在今年加速增长和通胀。瑞银经济学家预计，消费增长 7% 将推动约 5% 的增长，而高盛分析师预测，“比预期更快的重新开放进程”将推动 2023 年实际 GDP 增长 5.5%。

但巨大的结构性挑战，例如过度杠杆化和负债累累的房地产行业，现在又因间谍气球危机而上升的地缘政治风险而变得更加复杂。

美国国务院一名高级官员周四表示，美国将探讨对上周支持中国间谍气球飞入美国领空的与中国军方有关的实体采取行动。

摩根大通首席执行官杰米戴蒙周三告诉路透社，他打算访问中国，两个超级大国之间就所有问题进行对话和沟通至关重要。他直话直说称，“不说话会导致不好的结果。”

路透社引述的股评说，但其他人可能不这么看。中美关系恶化可能会刺激一些投资者和企业重新考虑他们在中国的投入，这可能会影响中国资产并波及其他资产，例如欧洲股票和美国国债。

目前，中国股市、恒生科技指数和 MSCI 亚洲（日本除外）指数显示连续第二周收跌。标准普尔 500 指数和 MSCI 世界指数有可能创下近两个月来的最大单周跌幅。

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