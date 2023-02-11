英国防部：瓦格纳或因与俄正规军的直接竞争而停止招募囚犯

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英国国防部2月11日披露的乌克兰局势最新防务情报指出，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团创始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）9日称，集团已经停止招募囚犯。英方的情报认为，“终止该计划的一个关键因素可能是俄罗斯国防部和瓦格纳集团之间越来越直接的竞争。俄罗斯正规军现在可能也已经部署了根据‘部分动员’征召的绝大多数预备役军人。”

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此前，普里戈津周四通过该集团的社交媒体平台电报表示：“我们已经完全停止了招募囚犯进入瓦格纳私营军事公司”。他在回应一家俄罗斯媒体的评论时称：“我们现在正在履行对那些为我们工作的人的所有义务”。这位俄罗斯寡头没有为这一决定提供任何理由。

据路透社报导，瓦格纳集团从2022年夏天开始在俄罗斯监狱系统内招募囚犯。曾在苏联时期入狱9年的餐饮业老板普里戈津承诺为这些入伍囚犯提供赦免，只要他们在乌克兰的战场上活过6个月。瓦格纳集团没有提供关于有多少囚犯加入其队伍的信息，但俄罗斯司法部门11月公布的数字显示，该国的监狱人口在8月至11月期间减少了2万多人，这是十多年来的最大降幅。12月，美国情报界认为瓦格纳集团在乌克兰部署了4万名罪犯战士，占该组织在乌克兰作战人员的绝大部分。

据《纽约时报》2月初报导，一位美国高级军事官员上个月将乌东巴赫穆特周围的战斗描述为野蛮的战斗。这位官员告诉记者称，俄乌双方每天都要进行几千发炮弹的交火，而作为俄方在那里的战斗核心的瓦格纳集团基本上已经开始使用招募来的罪犯作为炮灰。这名官员称，罪犯们在乌克兰的回击中首当其冲，而该组织更老练的战士则在他们身后进驻，夺取阵地。

据美军和国防部高级官员称，瓦格纳集团已经招募了约5万名士兵在乌克兰作战。数以千计的罪犯战士被杀，这种生命损失令美国官员感到震惊，他们说巴赫穆特的战略价值与俄方所付出的代价根本不相符。英国国防部周六通过推特表示：“俄罗斯联邦刑罚部门的数据已经表明，自2022年12月以来，囚犯招募率有所下降。关于瓦格纳在乌克兰的严酷现实的消息可能已经渗透到了囚犯身上，并减少了志愿者的数量。”

英方指出：“终止该计划的一个关键因素可能是俄罗斯国防部和瓦格纳之间越来越直接的竞争。俄罗斯正规军现在可能也已经部署了根据‘部分动员’征召的绝大多数预备役军人。俄罗斯领导层面临着艰难的选择，要么继续消耗其部队，缩减目标，要么进行进一步的动员。”

据美联社报导，普里戈津在周五晚些时候发布的视频采访中称，俄罗斯可能需要18个月到两年的时间才能完全控制乌克兰东部的工业中心地带顿巴斯地区。他补充说，如果莫斯科决定占领第聂伯河以东更广泛的领土，战争可能会持续三年。普里戈津说，瓦格纳集团的雇佣军正在继续为控制顿涅茨克地区的巴赫穆特而进行激烈的战斗。他承认，乌克兰军队正在进行激烈的抵抗。

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