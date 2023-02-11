【视频】卢拉拜登会晤： 承诺携手捍卫两国历经“考验”的民主

巴西，美国，民主

巴西总统卢拉周五（2月10日）在白宫与美国总统拜登会晤，这是他再次就任巴西总统以来首次访问美国，他在会晤中说，两国领导人应 "再也不允许 "发生像美国国会山和今年一月暴徒袭击巴西政府机构那样的民主受攻击事件。

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拜登在会见中也承认两国民主都受到过 "考验"，2021年1月6日，美国前总统特朗普的支持者袭击华盛顿的国会大厦，2023年1月8日，同情博尔索纳罗的人群暴力袭击了巴西利亚政府机构。

拜登说，但 "民主赢了"。据双方周五晚间发表的联合声明，两位领导人承诺共同努力 "加强民主体制 "和 "促进对人权的尊重"。

气候议题是两位领导人会谈的中心，尤其是有关亚马逊森林的保护，在博尔索纳罗的任期内（2019-2022年），亚马逊地区的森林砍伐量每年都增加了60%。这种情况直到卢拉就任后明显放缓。

美巴联合声明说，华盛顿宣布打算与国会合作，为保护巴西亚马逊计划提供资金，包括对 "亚马逊基金 "的支持，这一创建于2008年的基金是一个由巴西管理的多边金融机制，用以支持打击破坏森林行为。

就敏感的乌克兰议题，卢拉向媒体说，他在会晤中提到了 "需要建立一个不直接或间接参与俄乌战争的国家集团，以有利于建立和平"。媒体解读这是暗示巴西可充当冲突的调解角色。

巴西虽然在联合国加入谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，但没有对莫斯科采取经济制裁，也未加入向基辅提供武器援助。

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